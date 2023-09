Gli AC/DC annunciano la nuova line-up: Matt Laug alla batteria

Il musicista affiancherà la band per il concerto in programma al festival Power Trip in scena a ottobre in California, sostituendo Phil Rudd

Gli AC/DC saranno tra gli artisti chiamati sul palco del Power Trip, in programma dal 6 all’8 ottobre in California. Il concerto sarà un evento imperdibile per due motivi: l’arrivo di Matt Laug alla batteria e il ritorno di Cliff Williams . La formazione ha pubblicato un filmato delle prove annunciando la duplice notizia: “Le prove dei ragazzi che si stanno scaldando con Cliff Williams, che ritorna per il festival, e con Matt Laug alla batteria”.

Per quanto riguarda gli AC/DC, il loro ultimo album è Power Up, uscito nel novembre del 2020 e premiato da pubblico e critica con tre nomination alla 64esima edizione dei Grammy Awards: Best Rock Album e Best Rock Performance e Best Music Video per il singolo Shot In The Dark.