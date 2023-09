Andrea Di Profio, la nostra unicità passa per La Mia Filosofia: video

“La mia filosofia” è un testo scritto per me da mia cugina Mara Callà. Insieme abbiamo collaborato a diversi inediti. Si tratta di un brano in cui il contenuto ci trasporta dentro di noi, in un atto di riflessione interiore in cui è necessario fermarsi un attimo e pensare che viviamo in una società in cui, già alla nascita, il nostro percorso di vita è prestabilito da ciò che, per la massa, viene definito “normale”. In realtà siamo tutti soggetti unici che hanno sogni, ambizioni ed esigenze che non sempre rispecchiano i canoni sociali.



Il video mostra come, spesso, siamo marionette in mano alle convenzioni e ai modi di pensare e di agire consueti, che ci tengono bloccati in uno stato di torpore, come pupazzi senz'anima. Finché non abbiamo una presa di coscienza, anche dopo lunghe sofferenze, che ci spinge a spezzare quei fili che ci tengono legati, apatici e tristi, impedendoci di poter fare ciò che vogliamo e amiamo fare, “perché il futuro sia opera mia e non di un oracolo”, rimaniamo rinchiusi in una gabbia mentale senza poter osare e scegliere il nostro percorso. Questo per me è il messaggio più importante.



Non vedo l'ora di farvi ascoltare in anteprima questo mio nuovo singolo e spero possa farvi riflettere sul cambiamento che stiamo vivendo soprattutto noi giovani. La musica spesso ci porta a confrontarci con noi stessi, con i nostri sentimenti, ad esprimere gioia ma allo stesso tempo ad affrontare momenti bui. È anche un mezzo per socializzare, condividere con altri momenti, esperienze, emozioni. La musica per me è libertà perché la musica, come l’arte, è una delle massime espressioni di libertà, soprattutto nel momento in cui la sua prima finalità è quella di raccontare, di entrare all’interno del cuore degli ascoltatori. La musica diventa dunque una casa sicura in cui rifugiarsi. Buon ascolto!