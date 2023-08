Tiziano Ferro e J-Ax annunciano il singolo Abbiamo vinto già

Grande curiosità per l’uscita di Abbiamo vinto già, la collaborazione che unisce due dei grandi protagonisti della scena musicale italiana e non solo. Questa estate Tiziano Ferro e J-Ax ci hanno fatto ballare sulle note di Destinazione Mare e Disco Paradise con Fedez, Annalisa e DJ Jad, ma ora i due artisti si preparano a una nuova avventura.

Abbiamo vinto già arriverà in radio e in digitale venerdì 1° settembre .

Tiziano Ferro è tra i cantautori italiani più famosi a livello internazionale. In oltre vent’anni di carriera l’artista ha portato la sua musica in giro per il mondo, tra le canzoni più note Xdono, Imbranato, Rosso relativo, Sere nere, Stop! Dimentica, Ti scatterò una foto, E Raffaella è mia, La differenza tra me e te e Potremmo ritornare.

J-Ax ha invece scritto pagine del rap in Italia in coppia con DJ Jad negli Articolo 31 e da solista. Tra i suoi brani Il bello d’esser brutti, Ostia Lido e Una voglia assurda.