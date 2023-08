Carmen Consoli, la possibile scaletta del concerto con Elvis Costello

Questa sera, lunedì 28 agosto, Carmen Consoli ed Elvis Costello si esibiranno all'interno della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco Della Musica di Roma per il primo dei tre appuntamenti in programma questa settimana. L’artista siciliana e il cantautore britannico si affiancheranno sul palco per un concerto imperdibile.

Viste le incerte previsioni meteo, il concerto non si terrà in Cavea ma si svolgerà all’interno della Sala Santa Cecilia dell'Auditorium del Parco della Musica.

Ad aprile Carmen Consoli aveva annunciato i tre eventi in compagnia di Elvis Costello con un messaggio su Instagram: “Sinceramente: chi se lo aspettava?! Quando a New York, ormai 17 anni fa, mi hanno detto che c’era Elvis Costello che voleva salutarmi, Elvis Costello che era stato seduto lì tra il pubblico ad ascoltarmi, ero incredula. Costello, che ha forgiato la musica mondiale dagli anni Settanta in poi…”.

Qualcosa di me che non ti aspetti

Trattandosi del primo dei tre concerti non ci sono informazioni per quanto riguarda la scaletta, ma potrebbe essere un’unione di quelle dei concerti dei due artisti. Stando a quanto riportato da Setlist , queste le canzoni proposte dalla cantautrice al concerto del 7 agosto al Teatro Antico di Tindari:

Sempre come scritto da Setlist, questa la scaletta del concerto di Elvis Costello al Metropolitan Opera House del 14 luglio:

Pills and Soap

Possession

Newspaper Pane

Like Licorice on Your Tongue

Alison

All or Nothing at All

Almost Blue

Come the Meantimes

Watching the Detectives

Shut Him Down

I Do (Zula’s Song)

The Comedians

Deep Dark Truthful Mirror

Accidents Will Happen

Someone Took the Words Away

Toledo

Blood & Hot Sauce

Poisoned Rose

Mr. and Mrs. Hush

High Fidelity

Cinco Minutos Con Vos

We Are All Cowards Now

(I Don’t Want to Go to) Chelsea

Pump It Up

Shipbuilding

(What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding