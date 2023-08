E' in arrivo Memorabilia, il party più celebrativo del Cocoricò

Misano World Circuit, Dorna, Red Bull e Cocoricò annunciano Memorabilia @Misano World Circuit, sabato 9 settembre dalle ore 18 alle ore 1.00. Un evento straordinario, nato da una collaborazione senza precedenti per il primo di una serie di eventi targati Cocoricò. Si parte per questo anno con la storica serata Memorabilia che sarà ospitata per la prima volta negli spazi del celebre circuito motociclistico di Misano Adriatico, che accoglieranno migliaia di persone. Il Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, accoglierà il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023.



La manifestazione, diventata un appuntamento imperdibile a livello globale per gli appassionati delle due ruote, offrirà uno spettacolo unico e indimenticabile nella Riders’ Land, nel cuore della Motor Valley, territorio che racchiude il meglio del motorismo italiano e mondiale. Un evento in cui convivono molteplici suggestioni: l’atmosfera che accoglie il circus, lo spettacolo delle gare, nelle quali sono protagonisti tanti campioni nati e cresciuti vicini al circuito. Si aggiunge un ulteriore tassello, la collaborazione con un’eccellenza del territorio nel mondo del clubbing internazionale: l’iconico club Cocoricò, tra i punti di riferimento della scena elettronica nazionale e internazionale degli ultimi decenni, trasferirà per l’occasione la sua storica serata Memorabilia all’interno di MWC.



Memorabilia è il party più celebrativo del Cocoricò, un format consolidato e profondamente identitario nato sotto la Piramide il 4 novembre 1995 che vede alternarsi alla consolle i djs che hanno segnato la storia del locale. Oltre alle star del “Memo” - CIRILLO, SACCOMAN, RICCI DJ, PRINCIPE MAURICE, CLAUDIO DI ROCCO, FEDERICA BABY DOLL - saliranno sul palco di questa straordinaria edizione due icone mondiali dell’elettronica: il produttore e dj tedesco TIMO MAAS e il leggendario maestro del mixer da New York DANNY TENAGLIA.