Jovanotti è tornato in Italia dopo l'incidente a Santo Domingo

Il cantante era caduto in bicicletta a metà agosto rompendosi clavicola e femore. Dopo l'operazione si era dovuto fermare sull'isola per la prima fase della terapia

La lunga convalescenza domenicana di Jovanotti si è conclusa. Il cantante è atterrato la mattina di sabato 5 agosto a Forlì, intorno alle 10:30, dopo aver fatto scalo a Madrid. Era dovuto restare a Santo Domingo per il rischio di trombosi legato all’operazione subita dopo un incidente in bicicletta a venuto a metà luglio e qualche giorno fa aveva ricevuto la visita di Mara Venier .

L'incidente in bici a Santo Domingo

Lorenzo Cherubini era caduto con la bici sulle strade di Santo Domingo, vicino a delle piantagioni di canna da zucchero, mentre era in vacanza, ed era stato immediatamente soccorso da alcuni locali che avevano chiamato l’ambulanza. Da lì l’immediato ricovero in ospedale e l’operazione per la riduzione della frattura scomposta di clavicola e femore in tre punti.