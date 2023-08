Ferragosto 2023, ci avviciniamo a un periodo tutto da ballare

Nel triveneto al Music Park di Jesolo martedì’ terzo ed ultimo appuntamento con Social Music City, che torna in provincia di Venezia dopo la prima tappa di giugno e dopo la data di Rimini dello scorso luglio. La line up del Social Music City questa volta prevede Armonica, Ilario Alicante, Marco Carola, Meduza e Ebmath, a seguire aftershow al King’s di Jesolo con Marco Carola b2b Ilario Alicante e Ebmath. Sempre a Jesolo, al Muretto in console Loco Dice (lunedì 14) e Gordo (martedì 15). Restando nel Triveneto il Kursaal Terrace di Lignano Sabbiadoro (Udine) propone presso la discoteca Ca’ Margherita la sua tradizionale maratona di Ferragosto, che di fatto si protrae per quasi tutto il mese; tra le date in calendario spiccano quelle con Tatanka (venerdì 11), Neima Ezza e Fleur Shore (sabato 12), Nicola Fasano (domenica 13), Eddmaro e Sam Paganini (lunedì 14), Rhove e Metempsicosi (martedì 15).



Analoga maratona in Romagna alla Villa dele Rose di Misano Adriatico, in provincia di

Rimini, che propone Silvie Loto (martedì 8), Guè Pequeno (venerdì 11), Ilario Alicante

(sabato 12), James Hype (lunedì 14), Il Pagante (martedì 15), Marco Carola (mercoledì

16), Bob Sinclar (venerdì 18) e Bedouin (sabato 19). Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival. Sempre in Romagna, si segnalano le date di Hardwell all’Altromondo Studios di Rimini (domenica 13) e di Dennis Cruz (martedì 15) e Loco Dice (sabato 19) al Cocoricò di Riccione.



In Sardegna il Phi Beach di Arzachena (Sassari) è aperto tutte le sere. La sua

programmazione prevede i da martedì 15 a mercoledì 23 Meduza, Peggy Gou, Black

Coffee, Claptone, Purple Disco Machine, | Bob Sinclar, Diplo e Blond:Ish, il tutto in una

location unica in Costa Smeralda (nella foto d’apertura), con il suo celeberrimo tramonto che ha saputo meritarsi le attenzioni del New York Times, la sua spiaggia, il suo ristorante e tutto il resto. Il sudafricano Nkosinathi Innocent Maphumulo, noto ai più come Black Coffee, non è soltanto un dj, è un’autentica gloria nazionale. I suoi meriti artistici lo hanno portato ad essere il primo dj resident nella storia dell’Hï Ibiza, il club numero uno al mondo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag. Tra le sue collaborazioni doc spiccano quelle con Drake e Alicia Keys, così come Beyoncé e P. Diddy sono suoi acclarati fan.



Tra gli tanti appuntamenti in calendario a metà agosto, segnaliamo l’Unlocked Festival a Selinunte, in provincia di Trapani, sabato 12 agosto con Peggy Gou e Octave One, da sabato 12 a martedì 15 a Lipari (Messina) Vulkanik Festival con Angemi, Sisters Cap e Tujamo; da sabato 12 a mercoledì 16 tra le province di Bari e di Lecce il Panorama Festival con Solomun, The Martinez Brothers b2b Marco Carola, Peggy Gou presents Gou Talk, The Blessed Madonna, Mochakk, Honey Dijon e Carlita, lunedì 14 al Tinì di Cecina (Livorno) 12 ore no stop con Seth Troxler, Pawsa e tanti altri, martedì 15 Moblack al Maya di Sorrento.



La nostra guida non potrebbe terminare senza citare Ibiza, l’isola dance per antonomasia. Limitandosi alla programmazione dei suoi locali lunedì 14 agosto, questo il ricco, ricchissimo cartellone: Chase & Status all’Eden, Danny Howard e Sonny Fodera all’Amnesia, David Guetta e Benny Benassi con F*** I’m Famous all’Ushuaïa, Eric Prydz presenta Holo all’ Hï Ibiza, Flower Power al Pacha di Ibiza, Funky Aura all’Akasha, La Troya party al Club Chinois, Little Disco al Lío e Circoloco al DC-10 con &Me B2B Rampa, Bedouin, Carlita, Kerri Chandler, Maceo Plex e tanti, tantissimi altri. Vietato stupirsi, per una concentrazione di così tanti dj e tante serate sulla isla. Del resto ad Ibiza è Ferragosto ogni notte, da fine aprile a ottobre sempre più inoltrato.