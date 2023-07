La scaletta del concerto di Zucchero al Teatro Greco di Siracusa

A distanza di ben due mesi dalla data di apertura del suo World Wide Tour, il cantante chiude la stagione estiva delle sue esibizioni live in Sicilia

Dopo il doppio sold out di Caserta e il meraviglioso concerto alla Valle dei Templi di Agrigento, questa sera, venerdì 28 luglio, Zucchero salirà sul palco del Teatro Greco di Siracusa per la prima delle tre serate che lo vedranno esibirsi in questa location mozzafiato: 28, 29 e 30 luglio.