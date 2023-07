RDS Summer Festival a Sanremo il 28 e il 29 luglio: la scaletta

Sul palco della quinta tappa del festival troviamo alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale sia italiano che internazionale, come Paola & Chiara, Francesca Michielin e Sophie and The Giants

Dopo il successo della prima edizione, l’ RDS Summer Festival è tornato anche quest’anno con sei nuove tappe all’insegna della musica, organizzate tra le più belle località turistiche italiane. Questa sera, venerdì 28 luglio , e domani, sabato 29 luglio , l’RDS Summer Festival arriva finalmente anche a Sanremo . Tra gli artisti che si alterneranno nelle due serate sul palco di Piazzale Carlo Dapporto, nella città dei fiori, ci saranno anche Paola & Chiara , Francesca Michielin e Sophie and The Giants .

RDS Summer Festival

Dopo Senigallia , Sabaudia, Barletta e Messina, è finalmente arrivato anche il momento della quinta tappa, con due appuntamenti a Piazzale Carlo Dapporto, nella città Sanremo. Come per le altre date, sul palco della città dei fiori si alterneranno alcuni tra i più importanti cantanti del panorama musicale attuale, sia italiano che internazionale. Oltre ai tanti ospiti ed artisti, sul palco ci saranno ovviamente anche i conduttori di RDS. Il festival musicale, all’insegna dei più grandi successi e tormentoni estivi, proseguirà poi con le due tappe finali previste per l’8 il 9 settembre a Marina di Pietrasanta, in Toscana. Le due tappe sanremesi sono completamente gratuite.