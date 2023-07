La scaletta del concerto di Zucchero ad Agrigento

Dopo la partecipazione all’evento benefico Italia Loves Romagna e il duetto a sorpresa con i Coldplay, il cantante emiliano è pronto per esibirsi in Sicilia

Zucchero, che ha da poco partecipato all’evento benefico Italia Loves Romagna e, come ospite, ad uno dei quattro concerti milanesi del Music of the Spheres World Tour dei Coldplay, è pronto per portare il suo World Wide Tour anche in Sicilia. Questa sera, infatti, ovvero giovedì 27 luglio, Zucchero si esibirà al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento per poi proseguire con altre tre tappe al Teatro Greco di Siracusa. Di seguito, la scaletta del concerto e tutto quello che c’è da sapere.

Il World Wide Tour di Zucchero fa tappa ad Agrigento Il World Wide Tour 2023 di Zucchero Fornaciari, pseudonimo di Adelmo Fornaciari, arriva anche ad Agrigento. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, Zucchero è tornato più carico che mai per una nuova stagione live che, oltre ai numerosi appuntamenti all’estero, ha incluso anche diverse tappe nel nostro Paese. Il nuovo tour dal vivo di uno dei cantautori e musicisti più amati della scena musicale nostrana, sta toccando infatti alcune delle location più belle e suggestive dell’Italia, come lo stesso Teatro della Valle dei Templi di Agrigento. Zucchero, che nella sua carriera è stato anche l’indimenticabile voce della colonna sonora italiana del celebre cartone Spirit - Cavallo selvaggio, ha annunciato a novembre 2022, per prime, due date del tour 2023 alla RCF Arena. Per l'occasione, lo spazio è stato trasformato nella più grande arena europea all'aperto con sedute. Solo da dicembre 2022 furono, infine, calendarizzate alcune date del tour del 2023, a cui si aggiunsero date come ospite dei concerti della tournée di Andrea Bocelli. Zucchero, per la tappa ad Agrigento del suo World Wide Tour, ha registrato il tutto esaurito, e si prospetta infatti uno spettacolo incredibile. approfondimento Coldplay, il duetto con Zucchero nel concerto a San Siro. VIDEO

La scaletta del concerto Questa sera, giovedì 27 luglio, al Teatro della Valle dei Templi di Agrigento, Zucchero non mancherà di far ballare e cantare il pubblico sulle note dei suoi più famosi successi, accumulati in oltre quarant'anni di carriera. Tra queste, ad esempio, troveremo sicuramente Baila (Sexy Thing), Per colpa di chi o Diavolo in me. Di seguito, la scaletta non ufficiale del concerto di questa sera, in base alle setlist di canzoni che Zucchero sta portando sul palco del suo World Wild Tour 2023. Spirito nel buio Soul Mama Sarebbe questo il mondo La canzone che se ne va Quale senso abbiamo noi Parmigiano reggiano 13 buone ragioni Ci si arrende Pene Facile Vedo nero Baila (sexy thing) Iruben me Dune mosse Un soffio caldo Il volo Miserere Stayin' alive Nutbush city limits Honky tonk train blues Overdose (d'amore) Let it shine Diamante Cos√¨ celeste Per colpa di chi? Diavolo in me Chocabeck Con le mani Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'Azione Cattolica