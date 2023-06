Il Pagante, è un surreale action movie il video di Poveri Mai

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Da quando è stato presentato in anteprima al pubblico del Nameless Festival, passando per la release del 9 giugno (in licenza con Believe Artist Services), fino alla recentissima esibizione in Piazza Duomo a Milano per LOVE MI, POVERI MAI non ha mai smesso di risuonare nelle casse dei principali club e festival estivi, trascinando con sé tutta l’esplosiva carica live de IL PAGANTE. Per entrare con ancora più forza nell’immaginario dissacrante di POVERI MAI, spassosa incursione nel quotidiano di chi è disposto a ricorrere a qualsiasi escamotage per generare guadagni senza sforzi, arriva oggi su Youtube il videoclip che si rivela in tutta la sua iconicità già dai primi frame.