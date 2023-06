Red Bull 64 Bars ospita Salmo: un video esclusivo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il protagonista del nuovo Red Bull 64 Bars è Salmo , alla sua prima partecipazione, con un brano inedito prodotto da Luciennn, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Tecnica, attitudine, riconoscibilità e dinamica sono i tratti essenziali che caratterizzano il brano su un doppio beat dal sapore crossover ben curato da Luciennn, che riesce a valorizzare al meglio la performance al microfono di Salmo. Nel testo, insieme a incastri di livello, trova spazio anche la critica sociale. Red Bull 64 Bars è la sfida creativa per eccellenza nella scena hip hop, sinonimo di grande libertà di espressione, dove MC e beatmaker sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano nuovo di 64 misure senza ritornelli. Dopo il grandissimo successo del 2022, l’ evento tornerà in Piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli per la sua seconda edizione il 7 ottobre 2023 . I protagonisti annunciati sono LAZZA, GEOLIER, NOYZ NARCOS, ROSE VILLAIN, SALMO e MILES . I biglietti sono disponibili al link https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-64-bars-live .

TESTO



64 pallottole col tuo nome sopra.

Salto la fossa al funerale senza la rincorsa.

Sotto la pioggia col giaccone come Humphrey Bogart

Ho roba stupefacente chiamate l’antidroga.

Sputo diamanti la mia lingua è una lama

puoi succhiarla puttana, sono il fottuto Dalai Lama.

Dammi il Payday. Di zero mettine sei

Mi fotte un cazzo dei soldi almeno che non sian miei.

Hey

Mi pagano per scriverle,

A te scemo vien da ridere

Ma pagheresti un tot per viverle.

Io rimo e quando posso respiro

Vengo a sbranarti il culo come l’orso in Trentino.

Questi che fanno da zero a cento e

Fanculo il talento, fatturo lo stesso

il tuo futuro è adesso? Nah!

Diventano famosi già dal grembo

Poi si montano la testa quando il corpo sta morendo.

Mi sudano le mani, sto fremendo

Tremano al mio live, urlano Salmo sei tremendo, tremendo

Ricordami per sempre, ricorda ‘sto momento

Perché nessuno muore veramente al cento percento

Spremo barbiturici, curami,

cola il naso, 11, mi sale l’ansia ho la maglia insecurity.

Siete stupidi a pensare “c’è l’ho fatta”

il pettine frate’ non scioglie il nodo alla cravatta.

Do fuoco a ‘sti cannoni più di Notre-Damme

Sandokan, nella giungla urbana

strage famiglia Cristiana come al Bataclan

Shadowban, chiudi l’account

Sei famoso per un anno, poi torni al discount.

Avanti il prossimo.

L’inferno lo conosco bene

Ci tornerei per farci un mese

Una vita di promesse spese

Driiin… Squilla il telefono inglese

Hello. Sono pronto

Scendo tra un secondo.

Finisco di incularmi il mondo.

E visto che sono stronzo fino in fondo

Faccio un buco per terra e lo fecondo.

Firmerò le carte per l’aborto

Pensare che ho torto e dormire contorto

Non credo ‘sto paese sia risorto

Un bellissimo tramonto dentro un quadro storto.

Petali di rose - nere

Ti parlo di cose - vere

Appoggiato al bancone le sere più pese

Mentre mi riempi il bicchiere.

L’odio? L’odio quando hai fame ti porta fin qui.

L’amore? L’amore per le persone l’ho visto nei film.

L’ego, l’ego è la droga del secolo e io sono addicted

“Starboy”, sì, come The Weeknd

Bitch, ‘sto free sto weekend

Ho la luna nei jeans

voglio stare sveglio e dire sempre di sì

Mhh

No dai non qui

Mi vedono tutti, “All eyes on me”

Mhh

Chi parla,

Chi sente.

Chi tace

Per sempre.

Chi sbaglia

Si offende

Chi abbaia,

Le prende.

Chi vive

E chi niente.

Chi uccide e riprende.

Chi ha pianto

E chi mente.

Chi compra, chi vende.

di cuore, in fede.

Chi muore, si rivede.