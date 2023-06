Porto Rubino 2023, Capitan Renzo riporta la musica sulla giusta rotta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo "Dopo 5 anni Porto Rubino è diventato una certezza tra i festival estivi italiani. Eppure sembrava assurdo poter immaginare di trasformare una barca in palcoscenico, di fare in modo che diverse entità artistiche potessero coesistere in situazioni instabili. Come un qualsiasi porto, infatti, il Festival non ha genere ed è prevalentemente sull’acqua -racconta Renzo Rubino - Sono anche aumentati i concerti che quest’anno saranno 5 come le edizioni. Prima era molto complicato creare il cast, contattare le capitanerie e spiegare il format alle diverse amministrazioni. Ora è tutto diverso e per la prima volta siamo riusciti a rendere gratuiti due dei cinque eventi. Un giorno mi piacerebbe fossero liberi per tutti, ci arriveremo! A bordo di incantevoli imbarcazioni, incorniciate da suggestivi scorci pugliesi, sullo speciale palco di Porto Rubino si avvicenderanno numerosi ospiti d’eccezione: il 30 giugno a Brindisi ci saranno ad aprire le danze con un primo appuntamento gratuito Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia) , Mahmood e Omar Pedrini ; il porto di Giovinazzo (BA) accoglierà per la prima volta il Festival il 2 luglio per il secondo evento gratuito della rassegna, ospitando Madame , Emma Nolde , i Santi Francesi e Alan Sorrenti ; a Monopoli (BA) il 5 luglio sarà invece la volta di Bianco , Giovanni Caccamo , Niccolò Fabi e Piero Pelù ; nel porto di Tricase (LE) il 7 luglio si avvicenderanno Carlo Amleto , Delicatoni , Levante , Nada , Raf ; Dardust , Dente , Emma Marrone e Francesca Michielin chiuderanno in bellezza il festival con l’appuntamento finale del 9 luglio a Campomarino di Maruggio(TA) .

Le sorprese di questa quinta edizione non finiscono qui! Fra i membri dell’equipaggio di Porto Rubino ci sarà infatti anche Chiara Galiazzo, la speciale “inviata di bordo” che nel corso delle cinque tappe del Festival incontrerà gli ospiti e racconterà sui social tutte le emozioni e i dietro le quinte di questa manifestazione unica nel suo genere e si esibirà poi nella serata finale. È arrivato finalmente il momento di lasciarsi stupire ed incantare dalla nuova edizione di Porto Rubino, l’evento musicale che celebra il mare da proteggere, ispirazione per gli artisti, luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. Biglietti disponibili in prevendita su Vivaticket.com. Porto Rubino, festival del mare, ha da sempre a cuore la salvaguardia dell’ambiente marino e per questa edizione si avvale della collaborazione di due partner di sostenibilità d’eccezione: Sea Shepherd! Costituita nel 1977, Sea Shepherd è la più attiva e agguerrita organizzazione internazionale senza fini di lucro. Attraverso la tattica dell’azione diretta per investigare, documentare e agire – quando è necessario – al fine di mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare, Sea Shepherd punta a fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani per conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie. Poi c'è Worldrise, un’associazione no-profit che da 10 anni agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti innovativi di conservazione e sensibilizzazione della comunità, sviluppati per creare consapevolezza e formare i futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo. In questa edizione Porto Rubino aderisce al progetto Ecorider: l’iniziativa coinvolge gli artisti per ridurre l'impatto dell'industria musicale, attraverso la redazione di un rider in formato green contenente le indicazioni per non utilizzare in stage e backstage alcun tipo di plastica monouso e imballaggio, minimizzare gli sprechi e facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti. Si ringraziano: San Marzano Vini - main sponsor dell’evento - e Radio Capital – radio partner; Regione Puglia, Puglia Sounds, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione; e i comuni di Brindisi, Giovinazzo, Monopoli, Tricase Porto, Campomarino di Maruggio; Sea Shepherd e Worldrise – partner di sostenibilità; Berwhich – partner commerciale. Un ringraziamento particolare va a Stefano Senardi, coordinatore dei rapporti con le istituzioni e consulente alla direzione artistica.



CALENDARIO PORTO RUBINO 2023

30 GIUGNO - BRINDISI

Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia)

Mahmood

Omar Pedrini



2 LUGLIO - GIOVINAZZO

Madame

Emma Nolde

Santi Francesi

Alan Sorrenti



5 LUGLIO - MONOPOLI

Bianco

Giovanni Caccamo

Niccolò Fabi

Piero Pelù



7 LUGLIO - TRICASE

Carlo Amleto

Delicatoni

Levante

Nada

Raf



9 LUGLIO - CAMPOMARINO

Dardust

Dente

Emma Marrone

Francesca Michielin