Battiti Live a Bari dal 21 giugno, tutto quello che c'è da sapere

Mercoledì 21 giugno 2023, il palco on the road di Radio Norba fa il suo esordio nella città di Bari, con la conduzione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tra gli oltre 100 artisti coinvolti nella 21esima edizione di Battiti Live, anche Fedez, Marco Mengoni ed Elodie

L’estate è ormai iniziata e con lei anche la musica dal vivo di Battiti Live 2023 , il tour musicale organizzato da Radio Norba. Alla conduzione del programma ci saranno, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri , con la partecipazione dell’influencer Mariasole Pollio . Il festival estivo della musica italiana inizierà mercoledì 21 giugno a Bari (città che ospiterà anche le tappe del 24 e del 25 giugno) per poi spostarsi in tante altre piazze della Puglia. Tra gli artisti presenti a Battiti Live 2023, anche Fedez, Marco Mengoni, Annalisa, Colapesce Dimartino, Paola & Chiara ed Elodie.

La data d’esordio a Bari

La 21esima edizione della manifestazione canora, organizzata da Radio Norba, fa il suo esordio mercoledì 21 giugno 2023 nel capoluogo pugliese. Le altre due tappe dell'evento a Bari saranno invece sabato 24 e domenica 25 giugno, per poi spostarsi a Gallipoli il 7 e il 9 luglio. Sono più di cento, in totale, gli artisti che si esibiranno sul palco on the road di Radio Norba: tra loro, oltre ai già citati Fedez, Marco Mengoni, Annalisa, Colapesce Dimartino, Paola & Chiara ed Elodie, ci saranno anche Achille Lauro, i Coma_Cose, gli Articolo 31, Madame, Rkomi, Tananai, i Negramaro, Francesca Michielin, i Pinguini Tattici Nucleari e tantissimi altri ancora.