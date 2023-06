La scaletta dei Negramaro in concerto a Roma alle Terme di Caracalla

La tournée per festeggiare i vent’anni di carriera dei Negramaro , dopo la data zero al Parco della Pace di Servigliano il 9 giugno, è finalmente pronta ad arrivare anche nella Capitale. L’ N20 tour della band pugliese, che proprio il 21 marzo 2003 pubblicava il primo album Negramaro, sta infatti per riportare in scena tutti i più grandi successi della loro carriera con tre concerti speciali a Roma , alle Terme di Caracalla, precisamente il 13, 14 e 16 giugno 2023. Il tour dal vivo, proseguirà poi al teatro Greco di Siracusa il 19, 21 e 22 luglio, e terminerà all'Arena di Verona il 22, 23, 24 settembre.

N20 Tour: la tournée che celebra i vent’anni di carriera

Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco, meglio conosciuti come Negramaro, dopo due decenni di attività musicale, continuano ad essere reduci da tantissimi successi, classifiche scalate e concerti sold out. Per questi motivi, a gennaio 2023, i Negramaro avevano annunciato il loro nuovo tour estivo: dopo tanti mesi, i fan possono finalmente attivare il conto alla rovescia, perché la band è ormai entrata nel vivo della tournée che festeggia i 20 anni di carriera. La loro estate di musica live è iniziata infatti il 9 giugno 2023 al Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo, ma è ormai arrivata anche nella città di Roma, per tre concerti alle Terme di Caracalla.