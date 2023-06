RDS Summer Festival 2023, cantanti e date

Torna l’appuntamento musicale con RDS Summer Festival 2023, che toccherà 6 tappe estive nelle quali risuonerà la musica italiana. Scopriamo i dettagli dell’evento Condividi

L'estate è alle porte e con essa anche l'attesa musica dal vivo del RDS Summer Festival 2023. Il tour musicale itinerante porterà nelle piazze delle più belle città italiane la magia dei concerti live. Organizzato da RDS e in programma da fine giugno, l'evento toccherà sei delle più belle città italiane tra musica dal vivo e djset indimenticabili.

RDS Summer Festival 2023: quando e dove si svolge Dopo il successo dello scorso anno, è stata la stessa RDS insieme agli organizzatori dell’evento a condividere i dettagli dell’edizione 2023 del Festival con post e video su Instagram. Dodici in tutto le serate imperdibili con musica dal vivo, che prenderanno il via a Senigallia il 23 e il 24 giugno. Dalle Marche l’evento si sposterà a Sabaudia il 30 giugno e il 1 luglio, mentre il 14 e 15 luglio sarà la volta di Barletta, con il Fossato del Castello. Il 21 e 22 luglio sarà Messina ad ospitare la kermesse con due serate a Punta Torre Faro. Piazza Carlo Dapporto farà da sfondo alle serate sanremesi il 28 e 29 luglio, mentre sarà il gioiello della Versilia, Marina di Pietrasanta, a fare da palco di chiusura per il Festival l’8 e 9 settembre.

RDS Summer Festival 2023: i cantanti Anche quest’anno RDS Summer Festival presenterà un cast di artisti stellare. A partire dal pomeriggio fino a tarda notte solcheranno il palco con i loro brani più famosi Achille Lauro, Aka 7even, Ana Mena, Annalisa, Articolo 31, Boomdabash, Coma_Cose, Elettra Lamborghini, Fedez, Francesca Michielin, Giorgia, Irama, M¥SS KETA, Paola & Chiara, Rkomi, Rocco Hunt, Sangiovanni, Sophie And The Giants, The Kolors, Tiromancino e Tommaso Paradiso. Non mancheranno nella line up d’eccezione anche alcuni Special Guest tutti da scoprire e per la gioia dei più giovani artisti quali Aisha, Cioffi, Collazio, Enula, Federica Carta, Gianmaria, Leo Gassman, Lolita, Luigi Strangis, Matteo Romano, Shade e Wax.