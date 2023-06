Il live sarà l'occasione per ascoltare i brani del repertorio dell'artista più quelli dell'ultimo album, Il mondo è nostro. Allo Stadio Teghil sono attese oltre ventimila persone Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Attesa finita per i fan di Tiziano Ferro che mercoledì 7 giugno salirà sul palco dello Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per la data di apertura del tour TZN 2023. Il live nella località balneare del Friuli Venezia Giulia sarà un grande spettacolo per un pubblico di oltre ventimila persone. Ecco i dettagli e i brani in scaletta.

Il primo concerto dopo una pausa di tre anni Tiziano Ferro è emozionato all'idea di riabbracciare i suoi fan che hanno risposto con amore ed entusiasmo al TZN 2023 tour che, fino ad ora, ha superato il mezzo milione di biglietti venduti. A Lignano Sabbiadoro, scelta come prima tappa di una tournée che vedrà Ferro esibirsi in tutta Italia fino alla metà di luglio, le prove sono iniziate con diversi giorni di anticipo. Il concerto sarà una celebrazione della musica ma anche una grande festa per ritrovarsi: Tiziano Ferro è assente dal palco da tre anni e al live parteciperanno i fan che hanno acquistato i ticket di recente ma anche quelli che posseggono i tagliandi dal 2020 e dal 2021, stagioni di pausa forzata per il cantautore che, nel frattempo, ha scritto le canzoni di Il mondo è nostro, ottavo album in studio della sua carriera, pubblicato a novembre del 2022. approfondimento Tiziano Ferro, in un post le 30 canzoni della scaletta del tour

I brani scelti per la scaletta Allo Stadio Teghil i cancelli apriranno alle 16.30 e il live vero e proprio inizierà alle 21. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, i brani in scaletta dovrebbero essere quelli anticipati da un post pubblicato sui social a fine maggio nel quale comparivano trenta titoli scelti dal cantante all'interno del suo vasto repertorio. Ecco l'elenco delle canzoni che saranno eseguite dal vivo, quasi certamente non in questo ordine. La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti