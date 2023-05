Ivan Ballerini canta "Angoli Dimenticati nelle Vie del Mondo" video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Saper leggere il libro del mondo senza pregiudizi, con gli occhi e lo sguardo di un bambino…è così che cerco di raccontare le cose della vita. Il brano racchiude tutte le mie esperienze, fatte nei numerosi viaggi di lavoro in giro per il mondo. Il mio nome è Ivan Francesco Ballerini, sono un cantautore toscano, maremmano per essere più precisi. Vi presento il brano Angoli dimenticati nelle vie del mondo, tratto dal mio ultimo disco “Racconti di mare – la via delle spezie”, uscito ad ottobre 2022 per la casa discografica Milanese Long Digital Playing.



Il brano racchiude in sé tutti i viaggi che ho affrontato per le vie del mondo, alla ricerca di qualcosa di nuovo da scoprire, da vedere, da raccontare. Viaggi che mi hanno messo a confronto con diversi modi di pensare, di agire, diverse lingue e religioni, viaggi spesso difficili, complessi e faticosi… meravigliosi. Tutte queste esperienze maturate durante gli anni, mescolate alla mia passione viscerale per l’arte e la letteratura, oltre ovviamente alla musica, mi hanno spinto a cimentarmi nel bellissimo e complesso ruolo di cantautore. Il videoclip, che vanta ancora una volta la regia del fotografo e regista Nedo Baglioni, è stato girato sulle pendici del monte Amiata, all’interno di rocca Silvana, una bellissima rocca di avvistamento oggi abbandonata, lontana dalle grandi vie di comunicazione. Mi è parso il luogo più idoneo dove raccontare questa canzone, sicuramente una delle più intime ed autobiografiche di questo mio ultimo lavoro discografico.



Attualmente stiamo lavorando a un futuro progetto discografico che vedrà luce probabilmente nella primavera/autunno del prossimo anno. La musica rappresenta per me lo strumento migliore per arrivare alle persone e chi fa il nostro mestiere ha una grande responsabilità verso chi ci ascolta. Abbiamo la possibilità di comunicare anche tematiche poco affrontate ed è questo quello che farò nel mio futuro artistico.