Cinque serate per ripercorrere la carriera musicale del cantante in compagnia di ospiti incredibili

Un’impresa quasi colossale quella di Gigi d’Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli , dove regalerà al pubblico partenopeo e non ben cinque serate di musica live : 26/27/28 maggio e 2/3 giugno. Un evento incredibile, che animerà le notti del capoluogo campano, proprio come è accaduto lo scorso anno, quando il cantante ha scelto di festeggiare i suoi 30 anni di carriera con due concerti-evento nella sua città.

Un concerto ricco di ospiti

Gigi – Uno come te, questo il nome del tour che porterà Gigi D’Alessio a cantare dal vivo per ben cinque serate a Piazza del Plebiscito a Napoli. Uno show che promette grandi sorprese, data la volontà del cantante di ripercorrere la sua carriera musicale, accompagnato dal supporto di amici e colleghi. Tra questi Tananai, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Serena Rossi, Lda, Alex Britti, Clementino, Geolier, Lazza, Nino D’Angelo, Ciccio Merolla e Elodie, una tra le ospiti più attese delle serate per il duetto con il padrone di casa. Al termine delle prime serate, il concerto andrà in diretta tv su Rai1 nella serata dell’1 giugno.