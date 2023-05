Frenèsya, il Rumore Bianco è una emozione che ci sommerge: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rumore Bianco nasce come una canzone liberatoria. Vuole trasmettere energia e far arrivare quella sensazione di leggerezza e piacere che si prova quando finalmente si sta bene con sé stessi e ci si sente completati da una persona vicina. È la canzone che dà il titolo al nostro primo omonimo EP, e gioca proprio su questa metafora: quando una forte emozione ti sommerge completamente e riesci finalmente a trovare qualcuno con cui condividerla. È lo stesso piacere che dà il rumore bianco. Nel corso dell’ultimo anno ci siamo resi conto che le sonorità Hyper pop e Drum & Bass fossero come un vestito su misura per la nostra visione artistica: ce ne siamo innamorati e grazie a questa evoluzione riusciamo a trasmettere al meglio la nostra energia.



Questa canzone è parte di un progetto più ampio, nato dal bisogno di raccontare il nostro modo di vedere il mondo. Viviamo tutti nel caos, quel rumore assordante che ci ipnotizza in una vita fatta di quotidianità. Nella frenesia scordiamo cosa conti davvero. Spesso avvertiamo troppa confusione e poche parole importanti.: noi con questo EP abbiamo voluto fare il contrario. Scientificamente il “rumore bianco” è un suono costituito dall’unione di tutte le frequenze, che provoca in noi un effetto calmante. Il suo suono ricorda l’amplificazione del silenzio, che spesso può spaventare, ma che noi abbiamo ascoltato e trasformato in musica, partendo dalla silenziosa natura della zona periferica di Roma in cui siamo nati. È proprio da questo immaginario che siamo voluti partire per dare forma al video ufficiale della canzone, girato in un intreccio naturale di contrasti e colori. Una location in cui spicca proprio il colore bianco, che racconta al meglio le emozioni e le sonorità che vogliamo trasmettere e che ci ha permesso di spostare la nostra arte anche nelle immagini, tra solfatare e distese naturali. Da qui, una nostra piccola rinascita e un nuovo step per la nostra carriera grazie all’attenzione metodica dedicata al mondo del Visual. In questo ambiente così apparentemente scarno, eppure pieno di vita e di significati nascosti, siamo riusciti a conciliare le nostre emozioni più profonde con un’energia che quasi non credevamo di avere. Forse l’immagine più forte di questo video è quella che ci ritrae all’interno di un’ansa di un fiume prosciugato: lì, nel bel mezzo di una “vecchia vita” che di fatto non ci ha mai lasciato, abbiamo capito quale davvero potesse essere il nostro nuovo punto di partenza.



Grazie al team di giovani creativi firmato “St’art Factory” abbiamo concretizzato la nostra visione e siamo veramente felici del risultato che abbiamo ottenuto. Con i ragazzi abbiamo curato la location in armonia con le nostre idee, gli abiti che potessero fondersi al meglio con quella natura, i dettagli estetici che hanno supportato la nostra storia: tutti questi elementi ci hanno aiutato a superare gli ostacoli che la musica da sola non riusciva ad abbattere