The Weeknd ha cambiato nome sui social

A partire dal 15 maggio i profili social di The Weeknd contengono gli stessi post, foto e video che contenevano fino al giorno prima, ma un elemento non trascurabile ha cambiato aspetto e sostanza: il nome della popstar, mutato da quello d'arte a quello vero, Abel Tesfaye. L’idea frullava già da tempo nella testa del cantautore canadese, che lo scorso aprile aveva chiesto in un tweet il parere dei fan: “ABEL formalmente noto come The Weeknd?”. In una recente intervista rilasciata a W Magazine, il musicista ha spiegato le ragioni della volontà di trasformare la propria identità. "Sto attraversando un percorso catartico in questo momento... Sta arrivando a un punto e a un momento nel quale sarò pronto a chiudere il capitolo The Weeknd", ha dichiarato. "Farò ancora musica, forse come Abel, forse come The Weeknd. Ma io voglio comunque uccidere The Weeknd. E lo farò. Prima o poi. Sto decisamente cercando di liberarmi di quella pelle e di rinascere". L'artista ha proseguito: "L’album a cui sto lavorando ora è probabilmente il mio ultimo come The Weeknd. Questo è qualcosa che devo fare. Come The Weeknd, ho detto tutto ciò che potevo dire”.