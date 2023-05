Vincent, il suo viaggiatore dei sogni si chiama Onironauta: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Da molti anni utilizzo una pratica chiamata “Sogno lucido” o “Sogno cosciente”, ed era ora di scriverci una canzone. Onironauta è un brano che parla della vastità del nostro subconscio e di quanto sia pazzesco poterlo navigare consciamente, creando mondi, incontrando persone e scoprire meglio se stessi. Nessuna regola né concetto lineare, anche la fisica viene meno se sei conscio del fatto che quella che vivi altro non è che una rappresentazione della tua mente. In questo brano cerco di farmi amico il mio subconscio che mi permetterà di accedere a tutti i suoi segreti benevoli o talvolta maligni. Varcare la soglia dalla veglia al mondo dei sogni senza perdere la lucidità. Con questo brano spero di contribuire alla divulgazione di questa pratica millenaria.

Il lato tecnico del video invece, essendo un grande appassionato di cinema non potevo astenermi dall’atmosfera Thriller\Sci-fi dai tratti irrealistici e talvolta molto tetri.



La trama altro non è che la storia di un semplice viaggiatore dei sogni che nel percorso onirico a volte perde consapevolezza trovandosi in balia del sogno e altre in cui acquista il controllo dello stesso gestendo scenari ed esperienze a suo piacimento. Cosa ci fa un cabinato da sala giochi fuori dalla camera da letto? Come spiegato poc'anzi la mente onirica non costruisce in maniera lineare il sogno ma riempie gli scenari con oggetti e avvenimenti appartenenti al mondo della veglia. Diverse interpretazioni possono essere applicate a quell’oggetto. Un bisogno infantile inespresso, un semplice desiderio, oppure il come la mente rappresenta la tua vita, ovvero intrappolato in un videogame gestito da persone potenti che si divertono a tua insaputa. Ma è proprio questo il punto, se sei consapevole di tutto questo mentre sta accadendo puoi letteralmente parlare al tuo subconscio e chiedergli spiegazioni e cosa rappresenti tale oggetto, oppure sederti e prendere il controllo del gioco.



Non poteva mancare il pianoforte, un oggetto che raffigura la propria motivazione, ed essendo dentro un sogno lucido quale modo migliore per esprimersi? Essendo che non c’è alcun limite in questa realtà, anche le doti artistiche hanno un margine di miglioramento superiore rispetto alla veglia. Nel video si fa menzione anche ai falsi risvegli (alla mente non sempre piace che gli si guardi dentro). Il sogno ti può ingannare facendoti credere di esserti svegliato nel tuo letto quando in realtà è stato solamente un suo stratagemma per farti ripiombare nel sogno ordinario. Sta a noi, grazie alla preparazione, capire che stiamo ancora sognando e riprendere le redini di questo mondo. Un altro accenno presente nel video è la meditazione tibetana la quale è il pilastro fondamentale del sogno lucido. Quest’ultima permette di mantenere il focus per il maggior tempo possibile all’interno del sogno con il minor numero possibile di sbandate. Non c’è droga al mondo che possa superare la sensazione di svegliarsi all’interno di un sogno e siccome dormiamo circa trent’anni della nostra vita, è un peccato passarli nell' inconsapevolezza.