Ava Max dal vivo a Milano: “On tour, finally!”

La cantante statunitense è arrivata in Italia con il suo tour: al Fabrique di Milano, in circa un'ora di concerto, ha portato i suoi principali successi, accompagnata da quattro danzatrici che, insieme a lei, hanno coinvolto i tantissimi arrivati da tutta Europa. E proprio a loro Ava Max, con una voce fuori campo a pochi istanti dall'inizio della sua performance, ha rivolto un messaggio: "Questa è un'avventura in cui essere liberi". La nostra recensione

Coinvolgente. Energica. Brillante, e non solo per gli abiti che indossa. Ma soprattutto per il modo in cui porta le sue canzoni sul palco, fa divertire chi ha raggiunto il Fabrique a Milano, ricordando a tutti l’importanza di “essere se stessi”: Ava Max, cantautrice statunitense di origini albanesi, a Milano con il suo tour mondiale, ha trasformato la sua data milanese in una festa. Una festa Sì, proprio una festa. Ed è stato bellissimo. Una performance dal vivo iniziata con una breve introduzione di “Diamonds and dancefloor”, a cui segue una voce che dà il via alla musica (e alle danze): “Questa è un’avventura in cui essere liberi e se stessi”. Da qui, è un susseguirsi di musica e successi, impreziositi da quattro ballerine sul palco che rendono il live di Ava ancora più divertente e sì, coinvolgente.

"Sono così felice di essere qui" Ava Max non parla moltissimo con il suo pubblico durante il concerto, ma quando lo fa dà una forte importanza a ciò che dice: ricorda in più occasioni l'importanza, pressoché essenziale, di essere sempre se stessi, di "essere così felice di essere – finalmente – in Italia" e poi, poco prima di iniziare a cantare "Maybe you're the problem", fa salire un fan sul palco. Un concerto in cui Ava dà tutte le sue energie e tutta la sua bellissima voce, in un concentrato di bellezza e divertimento. L'atmosfera si fa più intima quando la cantautrice introduce "One of us", accompagnata da un musicista: "Questo testo mi riporta ad un momento in cui ero un po' triste. Stavo vivendo una situazione sentimentale che mi affaticava e non mi piaceva, e ho voluto raccontarla in una canzone". Dopo, però, la tristezza viene spazzata via con "Alone Pt. II" e tanti altri successi a cui nessuno riesce a resistere. La serata si conclude con "Million Dollar Baby", "Sweet but Psycho" e l'incredibile "The motto", con cui Ava saluta il suo pubblico e dà appuntamento al prossimo concerto. Sempre con un po' di glitter, che non dovrà mai mancare.

La scaletta del concerto Diamonds and dancefloors My head My heart Who's laughing now Hold up Kings and Queens Weapons Maybe you're the problem Ghost Cold as ice Belladonna – Not your Barbie – Salt One of us (acustico) Alone Pt. II Last night on earth Dancing's done Sleepwalker Million Dollar Baby Sweet but Psycho The motto