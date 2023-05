LazioSound 2023 è una finestra aperta sugli under 35: il programma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo i primi due appuntamenti a Latina e Rieti, che hanno visto sul palco i finalisti delle categorie Songwriting Heroes e Urban Icon, in compagnia di Galeffi e Gianni Bismark, il viaggio di LAZIOSound 2023 - programma della Regione Lazio a sostegno della musica under35 - prosegue in tutto il territorio, con altri quattro appuntamenti d’eccezione: Danilo Rea a Frosinone il 14 maggio, per una vera e propria immersione nel jazz e in uno dei conservatori italiani che ha fatto di questo genere un’eccellenza; Adriano Viterbini e il quintetto vocale Occhi chiusi in mare aperto, il 20 maggio a Colleferro, per una serata creatività musicale a 360 gradi; il 21 maggio a Viterbo con la musica classica e l'astro nascente Erica Piccotti. Ultimo appuntamento a Roma il 25 maggio, con Capofortuna e una serata dedicata a elettronica, dance, EDM, techno e tutta la musica che riempie i sound system dei club.



Ogni appuntamento vedrà protagonisti i finalisti delle sei categorie specifiche (Jazzology, Urban Icon, Songwriting Heroes, I Love Mozart, God is a Producer e Borderless): sul palco si alterneranno le eccellenze musicali del territorio laziale intercettate attraverso LAZIOSound Scouting, e insieme a loro, alcuni nomi rappresentativi della scena italiana e non solo. Appuntamento il 14 maggio a Frosinone, presso il Conservatorio Licinio Refice con l’ospite speciale Danilo Rea per una vera e propria immersione nel jazz. Danilo Rea accompagnerà i finalisti Adriano Tortora Trio, Ale’ne e Conversessions. Si prosegue il 20 maggio all’Auditorium di

Colleferro (RM): sul palco i finalisti della categoria Borderless Emanuele Schillaci, Emiliano Tessitore Project e Walter Laureti. Special guest Adriano Viterbini e il quintetto vocale Occhi chiusi in mare aperto.



Il viaggio di LAZIOSound prosegue il 21 maggio nella cornice del Teatro dell’Unione di Viterbo: ospite speciale Erica Piccotti che accompagnerà sul palco i finalisti Lorenzo Luiselli, Matteo Bartolo e Sebastian Zagame. A dimostrazione del fatto che la classica sia tutt’altro che superata (e che anzi possa essere assolutamente contemporanea), LAZIOSound va alla ricerca dei giovani talenti che – con studio e dedizione – gettano una nuova luce e un nuovo codice sui virtuosismi strumentali. Ospite d’eccezione Erica Piccotti. Nata a Roma nel 1999, Erica ha già alle spalle un debutto discografico per l’etichetta Warner Classics, un diploma in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, un debutto concertistico a 13 anni in diretta Rai da

Montecitorio con Mario Brunello per l’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma e il conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”. A chiudere le finali di LAZIOSound sarà infine l’appuntamento romano del 25 maggio all’Alcazar, in cui gli ospiti speciali Capofortuna accompagneranno sul palco i finalisti Archivio Futuro, Fukinsei e RIP.

LAZIOSound è il programma delle Politiche Giovanili della Regione Lazio per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso strumenti economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere le componenti artistiche giovanili indipendenti.