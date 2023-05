Nava, in N130A canta l'essere umano e la sua capacità di adattamento

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo la pubblicazione di Nafas , l’artista torna con il secondo capitolo di una triade di EP, ciascuno dedicato ad un tema particolare, che va a comporre il ricco immaginario di NAVA, un mondo ipnotico e complesso in cui si intrecciano lingue -farsi, inglese, italiano-, riferimenti culturali, forme e luoghi. Con “ N130A ” l’artista intende esplorare, attraverso stimoli visivi e sonori, il contrasto tra la vulnerabilità della carne e la brutalità del “metallo” delle metropoli in cui vive parte dell’umanità . “Il concetto che ho voluto esprimere con N130A nasce da una riflessione che ho fatto in questi anni. La nostra carne convive in mezzo a metropoli industriali fatte di cemento e metallo e quello che mi ha sempre incuriosito è l’incredibile capacità dell’essere umano di adattarsi, la sua fluidità: come l’olio in un recipiente, possiamo trasformarci.”

Molto presenti all’interno delle 5 tracce che compongono l’ep le città di Teheran e Milano, luoghi simbolicamente fondamentali per il vissuto e i riferimenti artistici di Nava che diventano espedienti per esprimere altri concetti. In Ninfa Aliena l’artista parla della scena sotterranea della capitale iraniana -feste, clubbing, concerti, slam poetry, esposizioni- in cui è proprio l’arte, e il suo potere trasformativo, ad essere il più potente strumento di speranza. In Runway invece Milano viene raccontata nel contesto fast pace della moda e nella sua dimensione più frenetica. In Azadi (dal farsi, “libertà”) l’artista celebra il suo percorso di liberazione da etichette e pregiudizi “il concetto di essere liberi è diverso per tutti ma convivere con punti di vista diversi è la vera arte. Per me è tra i pilastri di tutto quello che faccio, soprattutto per le ragazze persiane che possono rivedersi in me e immaginare il futuro che vogliono, rompere tutte le barriere”.

La direzione artistica delle produzioni è di Gadi Sassoon, produttore e polistrumentista milanese, in forza alla Just Isn’t Music, publishing label di Ninja Tune che annovera nel suo roster Amon Tobin e Flying Lotus.

L’art direction di tutta la veste grafica è a cura di Matteo Strocchia e Marco Servina.

