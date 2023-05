Ellen Allien, la regina dell'elettronica in concerto a Milano

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Con un sound che mette insieme techno ed elettronica, senza rinunciare a suoni che rimandano alla musica disco, Ellen Allien si distingue per i suoi dj-set visionari e pieni di energia caratterizzati da beat dinamici e sonorità underground capaci di coinvolgere tutti gli ascoltatori. Ellen Allien, nata nel 1968 a Berlino, è considerata una delle artiste più importanti della scena elettronica internazionale. Con nove album da solista in attivo, tra cui il più recente “AurAA” uscito nel 2020, Ellen ha suonato nei migliori club di tutto il mondo diventando una delle figure più iconiche della sua generazione. Nel 1992 ha fondato l’etichetta discografica “BPitch Control” e nel 2018 la nuova label “UFO”, diventate entrambe simboli della scena elettronica underground e che hanno saputo creare nuovi talenti unici.



Gotshell, nome d’arte di Alessan Main, è considerato l’ambasciatore della scena musicale elettronica colombiana, suo paese d’origine. Ritmi imprevedibili, paesaggi sonori caotici e psichedelici descrivono i suoi dj-set che lo hanno reso unico nel suo genere e portato in giro per tutto il mondo. Dopo aver conquistato milioni di persone con i suoi dj-set, Ellen Allien arriverà venerdì 12 maggio 2023 nello storico locale milanese con l’opening act del dj Gotshell, per una serata all’insegna del divertimento e della buona musica.



Le porte si apriranno alle ore 23.30 e la musica terrà compagnia fino alle prime ore dell’alba.

Per acquistare i biglietti: https://link.dice.fm/Vdfa335bb1ae