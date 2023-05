Pornoclown presenta Da Taranto a Toronto: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Da Taranto a Toronto” è il mio nuovo singolo a nome di Pornoclown, brano che questa volta trova la featuring di Extrapolo e segna a fuoco un percorso ben preciso incominciato nel Giugno del 2020 con la sigla "Back to the style" dell'omonima e decennale jam di writers. Extrapolo, al secolo Alberto Polo Cretara, storico rapper de "La famiglia" di origini napoletane ma ormai di stanza a New York, ha diretto questo video ufficiale girato di notte per le strade di Roma. Sulle prime sembrava una scelta folle poi in realtà mi sono lasciato ispirare anche da altri suoi video, e nello specifico mi riferisco a quelli di Clementino e Rocco Hunt che raccontano proprio le notti in strada (questa volta a New York), ed ho capito che sarebbe stato non solo folle ma anche qualcosa di più...



Alberto Polo Cretara è da considerarsi il padre della scena Rap partenopea, per l'uso del dialetto che è uscito dai canoni della canzone classica napoletana ed è sfuggito al tipico codice espressivo Naif di Pino Daniele e del Neapolitan Power per poi assumere un suo stile convincente figlio di un linguaggio delle strade all'ombra del Vesuvio... un affascinante incastro ritmico ed espressivo che rispecchia la prima schiera di “B-Boy” da piazza del Gesù al centro storico. Questo confronto artistico tra Pornoclown ed Extrapolo nasce quindi con i migliori presupposti e approda poi anche tra le mani di Gino Magurno nel ruolo di produttore e co-autore: insomma, unione di sinergie di un processo creativo che adotta una sintesi visiva.



Le rapide sequenze della Roma di notte, sfruttando fuochi in movimento e insolite ambientazioni, sono guidate da due operatori ben noti nel mondo del cinema e delle fiction come Giuseppe Spampinato e Cristian D'Alessio. “Da Taranto a Toronto” dunque vuole diventare anche una fotografia della realtà che ci circonda, dove nessuna zona è esclusa dal disagio globale, mettendo in evidenza le ingiustizie del mondo con l'invito di fare qualcosa di costruttivo per sfuggire al desolante disfacimento che ormai viviamo nel quotidiano quasi come fosse normale. Tornando alla produzione tout court del video, voglio sottolineare come alcune parti sono state girate sempre a Roma ma nello studio di Tony Esposito con la partecipazione della band Leuca. “Da Taranto a Toronto” vuol restituire ancora voce all'album "Il Circo del Sound" uscito per la Orto Records di Luigi Piergiovanni, disco che a tutti gli effetti rappresenta la mia opera prima sulla lunga distanza, coronamento di una carriera e di un percorso che porta con se anche la featuring di illustri nomi del mondo partenopeo.