La scaletta del concerto di Biagio Antonacci a Padova

Data zero nel 2023 per il Palco Centrale Tour di Biagio Antonacci: oggi, 4 maggio 2023, il cantautore si esibirà alla Kioene Arena di Padova. Il giro dei principali palazzetti italiani del cantautore di brani memorabili come Convivendo, Sognami e Non vivo più senza te, segna il grande ritorno dal vivo di Biagio Antonacci, che si era fatto attendere non poco.