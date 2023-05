"Dopo 50 anni, dopo 10 tour mondiali e dopo aver suonato per oltre 100 milioni di fan... è ora di un ultimo giro!”, queste sono le parole scritte sui social dalla band americana capitanata da Steven Tyler. Hanno annunciato l’ultimo tour: la tournée di addio, composta di 40 date, si chiama "Peace Out" (che è un’espressione che significa sia addio sia “vai in pace”). L'ultima avventura musicale on the road dei rocker di Boston inizierà il prossimo autunno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Gli Aerosmith hanno annunciato ciò che i loro fan non avrebbero mai voluto apprendere: il prossimo autunno la band statunitense capitanata da Steven Tyler terrà il proprio ultimo tour musicale. "Dopo 50 anni, dopo 10 tour mondiali e dopo aver suonato per oltre 100 milioni di fan... è ora di un ultimo giro!”, queste sono le parole scritte sui social dal gruppo targato Boston. La tournée di addio sarà molto ricca, composta di 40 date che toccheranno parecchie città americane e canadesi, da Los Angeles a New York, da Toronto a Chicago (e ovviamente la loro Boston, città natale del gruppo). Si tratterà quindi dell’ultima volta on the road dopo una rosea carriera durata oltre mezzo secolo.

Peace Out, il tour d'addio con cui "andare in pace"

Il tour si intitola Peace Out (che è un’espressione che vuol dire sia addio sia “vai in pace”) e inizierà il 2 settembre 2023 a Filadelfia, per poi concludersi il 26 gennaio 2024 a Montreal.

La data nella città natale degli Aerosmith, Boston, è attesa per la notte di Capodanno. Per tutto il tour, saranno i Black Crowes ad aprire i concerti (per chi non lo sapesse, i Black Crowes sono il mitico gruppo rock statunitense originario della città di Atlanta fondato nel 1984 dai fratelli Chris e Rich Robinson).

Gli Aerosmith sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2001. In oltre 50 anni di carriera hanno venduto 150 milioni di album e vinto quattro Grammy Awards. “Penso che sia giunto il momento”, ha detto il chitarrista Joe Perry, spiegando che hanno imparato la lezione dai recenti spettacoli tenuti a Las Vegas.

I membri fondatori della band sono tutti over 70 anni. Tyler, 75 anni, è il più anziano. “È una specie di occasione per celebrare i 50 anni che siamo stati qui”, ha spiegato Perry. “Non sai mai per quanto tempo tutti saranno in salute per farlo. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo fatto un vero tour. Abbiamo fatto quella corsa a Las Vegas, il che è stato grandioso. È stato divertente, ma siamo un po' ansiosi di tornare”.