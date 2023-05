Brandi, quando "L'Eccezione" porta nuova serenità al cuore: il video

Il brano spiega come una sfumatura positiva in situazioni con risvolti negativi può ribaltare la situazione per farti stare bene IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Questa canzone nasce insieme ad Alessandro ed Elena Moriggia, scritta in quel di Ghedi alla Bottega degli autori di Warner Chappell, volevamo che raccontasse l’amore evitando i soliti clichè. Alessandro fu il trainer principale, io ci ho messo le emozioni e lo stato d’animo e da li inizio la stesura del testo. E’ stata realizzata prima della

pandemia, nel 2019, volevo che fosse una canzone attuale, sia nel linguaggio sia nella produzione, realizzata da Diego Calvetti. S’intitola “L’Eccezione” perché ci può essere sempre una nuova sfumatura positiva anche nelle situazioni con risvolti negativi, subentra così l’eccezione per farti stare bene, farti sentire protetto e al sicuro.



Il videoclip del brano è stato girato nella mia terra dell’ Isola D’Elba, nella spiaggia Terranera (Porto Azzurro), con la regia curata da Silvia Vavolo e Daniele Cribari (produzione Oltresound). Il concept del video è un richiamo al bianco e al nero come opposti che si attraggono e si respingono allo stesso tempo. I colori dell’Yin e dello Yang, la dualità dell’essere diversi ma complementari. Ironicamente il nero

simboleggia anche una “lei” d’eccezione, (qui il richiamo alla donna eccezionale nella canzone) che piccola e carina, indossando karategi e cintura nera, risponde alla mia corte, a suon di colpi e mosse spietate!



È stato molto divertente girare il video, anche se ho rischiato di prenderle. Ahaha scherzo! Abbiamo girato per una giornata intera, con un fresco vento primaverile, che la mia terra mi regala spesso. L’isola d’Elba rappresenta per me un po' uno status di libertà ma anche una gabbia d’oro; ciò dipende da cosa sto vivendo in un determinato periodo di vita, cambia sempre il punto di vista. Lo racconto anche in una strofa: “I discorsi di stanotte rovesciati in fondo al letto, cosa senti quando dico che vorrei cambiare vita. Praticare la bellezza, imparare lo stupore, rallentare il ritmo respirare al bpm del mare…”. La voglia di scappare, le emozioni, gli istanti, che cambiano ma non cambia la sua presenza, è sempre un’eccezione. L’importante credo sia sempre essere sè stessi e non avere paura di mostrare i propri sentimenti, ascoltare la propria parte interiore per essere in grado di affrontare ogni vicissitudine nel modo migliore, "L’Eccezione" è anche questo!



“...E allora crollano gli istanti e rimbalzano i pianeti , ma tu resti il baricentro ed io sto ancora in piedi, l’universo che si espande nella mia rivoluzione, quando il mondo è capovolto. Tu sei l’eccezione”. Questo verso del testo per me è molto importante, perché tutto può cambiare, le situazione di possono capovolgere in meglio o in peggio, ma C’e “lei”, sempre al mio fianco, a proteggermi, come se niente possa scalfirmi, abbatermi o farmi paura, perchè ho la forza di andare avanti e di "combattere" qualsiasi cosa la vita metta davanti a me. Mi piace scrivere canzoni d’amore partendo sempre dalle esperienze di vita e della mia voce interiore che

racconta il vero stato d’animo senza boicottare la verità delle emozioni.