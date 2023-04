Criphia canta l'Inferno di chi trasforma l'amore in odio: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“Inferno” è una canzone di denuncia contro il male, contro il dolore, contro chi è capace di trasformare l’amore in odio. Il brano veste un testo nudo e crudo, privo di censure. “Ho visto diavolo versare lacrime“ è il verso che apre la canzone, una frase che racchiude l’intero significato del brano. Ovvero che il male colpisce chiunque, in qualsiasi momento e che persino chi sembra essere immune dal dolore è vittima del male e, dunque, capace di soffrire. Tuttavia, conoscere il male non è del tutto negativo perché il dolore fortifica l’anima, scatena nell’individuo una forma di trasformazione accompagnata da una maggiore consapevolezza di se stessi. Il dolore può essere considerato maestro di vita, ci insegna a essere prudenti, a fortificare la corazza che ogni giorno costruiamo e ad apprezzare il bene quando ci capita di incontrarlo. Il dolore, però, ha anche il potere di inquietarci, di farci perdere l’equilibrio interiore. Divora le nostre energie e prosciuga qualsiasi forma di amore presente dentro di noi. L’importante è accettarlo, conoscerlo, saperlo combattere.



Miro a far arrivare il mio messaggio agli altri tramite la musica. La location così “caotica” è stata una mia scelta per far capire alle persone che nella vita c’è anche il caos, che comunque non è una cosa per forza negativa. Il video è stato interpretato da me in maniera molto ”pazza” se vogliamo vederla così. Dato anche l’argomento di cui tratta la canzone ho deciso di far capire comunque la sofferenza che si può provare delle volte ma voglio allo stesso tempo rassicurare le persone e far capire loro che nella vita delle volte si può cadere (ricollegato ad una frase del testo “anche un angelo senza ali rischia di cadere”) l’importante è sapersi rialzare. Il mio brano dal titolo “Inferno” parla principalmente della sofferenza, della violenza fisica e mentale alle quali delle volte siamo inconsciamente vittime. Infatti per me il video ha un significato specialmente di liberazione, come se dopo anni io mi fossi liberata di tutta la violenza psicologica sofferta nei precedenti anni di scuola. Personalmente parlando mi rivedo in tutto quanto il testo della canzone, quindi per me tutto ciò che ho deciso di inserire nel video ha una giustificazione. Tornando a parlare della location ho deciso di mettere delle mattonelle rotte atterra perché danno un significato abbastanza profondo insomma, come a dire che ci saranno tante cose che possono feriti, come le mattonelle rotte che se non stai attento possono delle volte tagliarti. Ho deciso anche di inserire nel video dell’acqua e di farmela versare in faccia con un telo perché è un modo per dire alle persone che guardano il video e ascoltano la canzone che si può affogare nei tuoi dubbi e problemi, nelle sofferenze che hai avuto e che continuerai ad avere se non riesci a superarle. Parlando di sofferenze, gli anelli che indosso nel video hanno un vero e proprio significato. Rappresentano per me tutte le delusioni che ho avuto e che ho superato.”