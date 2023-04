La scaletta del concerto di Ligabue a Roma

In occasione dell’uscita di Riderai, il nuovo singolo che anticipa il lancio dell’album di inediti il prossimo autunno, Luciano Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa per presentare il brano dal vivo al suo pubblico più affezionato. Questa sera, giovedì 27 aprile, infatti, il cantante emiliano salirà sul palco di Largo Venue a Roma per omaggiare la Città Eterna della prima esibizione live in assoluto del nuovo singolo in uscita nella giornata di domani. Un evento incredibilmente atteso dai fans del rocker, che hanno mandato in tilt il sito di vendite dei biglietti al momento dell’apertura delle prevendite.

Ligabue live a Largo Venue

Domani sera, invece, il cantante sarà ai Magazzini Generali di Milano, per proporre un concerto simile a quello di stasera. Qualche tempo fa, infatti, Ligabue aveva annunciato che avrebbe aggiunto due date live a sorpresa a quelle già fissate per luglio, con l'intento di lanciare/promuovere il singolo che anticipa l'uscita del suo album di inediti in autunno. Due eventi che hanno fatto il tutto esaurito in appena mezz'ora, a dimostrazione di quanto il pubblico sia affezionato al cantante.