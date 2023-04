Ligabue, due concerti a sorpresa per promuovere Riderai

In occasione del lancio di Riderai, il nuovo singolo di Luciano Ligabue in uscita il 28 aprile , il cantante ha annunciato due concerti a sorpresa che lo vedranno presentare in anteprima il brano nei club di due città italiane. Giovedì 27 aprile e venerdì 28 aprile, il rocker si esibirà rispettivamente a Largo Venue a Roma e ai Magazzini Generali di Milano . Una sorpresa più che gradita dai fan del cantante, che sono sempre molto presenti in occasione delle sue esibizioni live, soprattutto a ridosso dell’arrivo di un nuovo album.

Due date live a Roma e a Milano

Tutto pronto per l’uscita di Riderai, il singolo che anticipa l’album di inediti di Ligabue in arrivo il prossimo autunno. Per l’occasione, il cantante emiliano ha annunciato due concerti a sorpresa, che lo vedranno esibirsi a Roma e a Milano nei club più attivi delle rispettive città: Largo Venue (Roma) e i Magazzini Generali (Milano). Due date super esclusive, con pochissimi posti a disposizione, considerando che le due strutture riescano ad ospitare un migliaio di persone ciascuna. Un’occasione imperdibile per i fan del cantautore che sono riusciti ad acquistare i biglietti, andati sold out mezz’ora dopo l’apertura delle prevendite, fissata per le ore 18:00 del 25 aprile.

I più fortunati potranno così vedere Luciano Ligabue esibirsi per la prima volta dal vivo con Riderai, il nuovo singolo di cui il cantante ha già rilasciato qualche interessante anticipazione sui suoi canali social. Ma le due date non saranno soltanto l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo brano, ma anche un appuntamento che anticipa i grandi eventi live di luglio che vedranno Ligabue come protagonista. Il rocker emiliano si esibirà, infatti, il prossimo 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano, per poi tornare a Roma il 14 luglio, con un concerto incredibilmente atteso allo Stadio Olimpico.