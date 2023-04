Nusia, la sua Moorea ha il colori di chi vuole cambiare vita: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Moorea è una parola dolce che emana un gran fascino e accende la fantasia. Moorea fa parte delle Isole del vento ed è a 18 chiloentri da Tahiti: tutto questo lo stavo leggendo su internet e il suono di quella parola, non so perché, mi ha risvegliato il ricordo di un amore finito. Da qui è partita l’ispirazione per il testo che Franco Micalizzi mi aveva chiesto per accompagnare una bellissima e suggestiva melodia. E forse è stato proprio il fascino di quelle note che mi ha portata nella magica Moorea... Questo è l’antefatto, ma poi, scritto il testo e cantato il brano, dovevamo realizzare il video. Moorea è un po’ troppo lontana e allora decidiamo di affidarci all’atmosfera molto sognante della canzone. A quel punto abbiamo capito che uno studio di posa era quello che ci serviva.



Non erano gli sfondi tropicali che cercavamo, ma il clima liquido e suggestivo della canzone, un piccolo gruppo di musicisti, qualche corista dall’aspetto piacevole ed esotico. E poi il fluire delle luci, il linguaggio delle inquadrature, la cura del montaggio che asseconda quell’effetto rallenty mentale. E così, un po’ per volta, quel clima che volevamo stava prendendo forma. Gli sguardi intensi, la sensualità delle labbra femminili, i movimenti sciolti dei corpi. Sì, l’esperimento sembra proprio funzionare.

La telecamera che realizza le sequenze si muove con grande morbidezza e io amo queste full immersion nelle atmosfere piene di liquida sensualità.



Naturalmente io amo molto questa canzone e l’ho voluta fortemente cantare. Spero che la vibrazione positiva e sensuale che la attraversa arrivi a chi la ascolterà e soprattutto a chi vedrà questo video diretto da Brando Mennella e Chiara Savini.

La lei di questa storia, proprio mentre l’aereo atterra in questa isola blu, sente che forse è giunto il momento di dimenticare per aprirsi di nuovo al futuro, perché fuggire sempre da se stessi non serve a ritrovare l’equilibrio necessario per tornare protagonisti della propria vita sottraendosi alla tirannia dell’amore. La musica è di Franco Micalizzi e il brano è stato prodotto dallo stesso Micalizzi con la collaborazione di Dario Valle. Sono un acquario curioso, nel mondo dello spettacolo sono diverse le cose che ho fatto, la presentatrice, l’attrice, la modella e ora la musica, di cui forse ho più rispetto di tutti. E anche se giocando giocando, perché con la musica è iniziato solo for fun e un certo conforto, mi ritrovo sempre catapultata in qualcosa di più grande di me, così con il maestro. E poi mi piace cambiare, e le sfide mi tengono viva, anche quando tutto non va come deve andare.