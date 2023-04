Beatrice Quinta, è uscito il video del nuovo singolo Attrazione fatale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È online il video di “Attrazione fatale” (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Beatrice Quinta, pubblicato lo scorso venerdì 14 aprile. Una diva autoironica ma sicura di sé, consapevole, sensuale è quella che appare nel videoclip del singolo, in cui si mostra in tutte le sue sfaccettature: che sia elegantissima su un red carpet, provocante su uno specchio d’acqua o eterea in mezzo alla folla, l’artista manifesta la sua forza, cantando la gioia che si prova quando si inizia a credere in se stess*.