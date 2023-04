Il Tre annuncia il nuovo tour: date e location da Roma a Napoli

Il lancio del singolo Roma, una dichiarazione d’amore alla città in cui è nato, preannuncia un album di successo per il rapper

Poche settimane dopo il lancio del nuovo singolo Roma, ecco che Il Tre annuncia le date del nuovo tour nei club, che porterà il rapper romano in giro per l’Italia nel prossimo autunno. I biglietti sono disponibili per l’acquisto online già a partire dalle ore 11:00 di oggi, venerdì 21 aprile, mentre arriveranno nei punti vendita fisici dalle ore 11: di mercoledì 26 aprile 2023.