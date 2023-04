Maura, l'ingenuità in amore è come Rubare in Chiesa: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rubi in chiesa è una canzone che ha come tema principale l’ingenuità. Ho sempre

molto riflettuto su che cosa significhi essere ingenui, e su che cosa comporti;

probabilmente perché so di esserlo. Soprattutto, so di esserlo quando si tratta di

amore. Lo ho capito che più uno cresce, più mette su delle maschere – dei sistemi di

sicurezza, per tutelarsi – e penso anche di invidiare molto chi ne è capace, sotto

certi aspetti.



E non ti somiglio, la cosa mi tocca;

ma non più di te, che mi tocchi...parecchio



Però, sì, sono un’ingenua. E non c’è cosa che mi innervosisca di più di trovarmi di

fronte una persona che, non soltanto, architetta alla perfezione cosa mostrare e cosa no, ma si presenta, per giunta, come “ingenua”. È successo un paio di volte, ma la

prima la ricordo perfettamente. Ero a letto con l’uomo meno ingenuo che ci sia, nudi.

Lui mi chiede di dirgli qual è la qualità che preferisco di me stessa, e io rispondo.

Poi, gli rigiro la domanda; mi risponde che è l’ingenuità.



Ancora mi ricordo che mi dici

che la cosa che più ami di te

è la tua ingenuità.

Ah, e io ti ho bevuto come solo chi sa

cos’è l’ingenuità.



Se non mi avesse manipolata rivoltandomi come un calzino volta dopo volta, forse



non me la prenderei così tanto, ripensando a quella scena. Ma lo ha fatto, volta dopo

volta. Però Rubi in chiesa, come pezzo, per me ha anche significato riesplorare l’ingenuità. Nobilitarla. Rivendicarla. Tante volte ho pensato – e mi sono sentita dire – che il mio essere ingenua fosse qualcosa di negativo, che mi sminuisse, che mi facesse meno intelligente, meno sveglia. Cazzate. Trovo, invece, che essere ingenui ‘consapevoli’ sia pieno di valore. Prima di tutto: cosa vuol dire essere ingenui? Per me significa essere vulnerabili, rimanere morbidi, senza troppe armature. Lasciarsi penetrare, lasciarsi travolgere, lasciarsi meravigliarsi, lasciarsi fantasticheggiare, lasciarsi dare. Rimanere in ascolto, non darsi una risposta definitiva, né darsene una scontata. Il rasoio di Occam ci insegna che spesso la risposta più ovvia è quella giusta, ma “spesso” non è sempre – o non lo è per un ingenuo.



Forse non lo sai, ma credo

che l’amore vero

sia dare senza limiti,

senza tenere il freno.

Forse non lo sai, ma credo

che ingenuo sia davvero

il modo sacro e vero

di chi non tiene il freno.



Nel pezzo quello che cerco di fare è di riprendermi quella parola, di strapparla dalle

sue mani. E quello che cerco di dire è che chi ama in modo vero deve farlo con un po’ di ingenuità. Insomma, deve essere un po’ tontolone. Essere un po’ tontoloni serve, ed è valido e sacrosanto. Soprattutto, in fondo, come si può amare e come ci si può fidare senza essere ingenui? Senza ingenuità, si rischia di rimanere armati. E io non sarò armata.