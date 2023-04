Garbo, l'intelligenza artificiale accompagna Come Pietre: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Questo è il video di Come Pietre, primo singolo estratto dal mio nuovo album Nel Vuoto, che sarà pubblicato da Egea Music il 21 Aprile. Come pietre è stato scritto, diretto e prodotto da Andrea Rossini, Flavio Pizzorno e Pietro Lafiandra (Anacardi Produzioni) ed è uno dei primi esempi di videoclip interamente generato attraverso l’intelligenza artificiale. Le sole eccezioni sono composte dal mio volto e dal mio corpo, unici elementi realmente presenti di fronte alla macchina da presa. Le restanti inquadrature sono frutto dell’immaginazione dell’AI, il risultato di diverse stringhe di testo da noi date in pasto a un algoritmo. L’intelligenza artificiale ci sta trascinando in una nuova realtà in cui il rapporto tra parole e immagini assume un aspetto del tutto nuovo, così l’idea che ha mosso la produzione del video è stata quella di commentare attraverso questa nuova forma mediale il mio testo, una riflessione sulle parole, il loro peso, il loro valore e il loro trasformarsi nel corso di una vita, di una società diversa in un tempo che cambia e che oggi può apparire caotico ed evanescente. Le parole dette o scritte oggi possono essere contemporaneamente significative e pesanti, oppure inutili e volatili, esattamente come vapore. In questo video io sono solo lo spettatore riflessivo di una possibile nuova realtà che dovrò comprendere per poter immaginare un nuovo e possibile futuro, dove l'essere umano ha una REALE possibilità di esistere e Vivere.



Uno dei principali obbiettivi dell'intero progetto Nel Vuoto, è quello di raggiungere una ideale curvatura Spazio-Tempo tale da permettermi di attraversare e visualizzare passato, presente e futuro attraverso il suono, la parola e l'immagine; e tutto questo nell'arco di pochi minuti e secondi. Il nostro corpo non può viaggiare alla velocità della luce, ma la mente sì. Questo è possibile utilizzando l'Arte come materia che diventa veicolo di trasporto. Lo spazio e il tempo si azzerano e questo mi permette di "scorribandare" tra Passato e Futuro, (con base transitoria nel Presente), quando, dove e come mi pare. In questa Nuova Dimensione non esistono mode, etichette, generi. Qui esiste un Nuovo Mondo con un Nuovo Essere Umano che porta con sé il bagaglio dei valori del passato e la sua memoria priva di nostalgie, viaggiando verso un futuro da arricchire con nuove scoperte ed esperienze. Nel reale e nel quotidiano stiamo galleggiando in un vuoto culturale e sociale enorme. Tutto questo provoca una tangibile solitudine intellettuale e fisica. Da qui, molto spesso, nasce disagio sociale, sensazione di fallimento, isolamento e conseguente tentativo di fuga da una realtà che spesso appare surreale. Sono un uomo del "900" che riflette e vive in questi tempi iper tecnologici, in cui il progresso non sempre porta tangibili benefici, e che analizzo da spettatore. Mi stuzzica l'idea, quindi, con questo video, di sfruttare nuovi mezzi, in questo caso davvero pionieristici. Il video Come Pietre vuole però, semplicemente essere una istantanea in movimento di ciò che del presente proiettato nel futuro ho visto, descritto e cantato con profonda lievità.