Danti, Dal Basso è il nuovo singolo con Saturnino e Alexia

I Two Fingerz sono tra le formazioni più rivoluzionarie ed eclettiche del panorama discografico italiano. Il duo ha collaborato con tantissimi artisti lasciando un'impronta indelebile.

Troviamo poi Alexia, protagonista indiscussa delle sette note. La cantante ha portato l’Italia in giro per il mondo con brani in grado di influenzare la storia della musica dance, impossibile non citare Summer is Crazy, Uh la la la, The Music I Like e Goodbye.

Ricordiamo anche le quattro partecipazioni di Alexia al Festival di Sanremo con Da grande, Biancaneve in duetto con Mario Lavezzi, Dimmi come… e Per di dire di no con cui ha conquistato la vittoria.