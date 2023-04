Popa: "Io Lei e Tu è un triangolo all'italiana, tra amanti e suocere"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Popa è cantautrice e fashion designer e in questo ponte pasquale ci accompagna col nuovo singolo “Io Lei e Tu” (Artist First), il racconto ironico di un triangolo amoroso tutto italiano ispirato dal film del 1991 di Carlo Vanzina “Miliardi”, in cui amore, sesso e soldi si alternano in un gioco molto rischioso. Maria Popadicenko, questo il suo nome anagrafico, ha costruito la canzone in collaborazione con l’autore Gaetano Scognamiglio, durante un viaggio in nave senza connessione internet, ma con il suono del mare a fare da compagnia. L'artista lituana ci dona dunque un elegante brano caldo, con sfumature vintage disco anni Settanta.



Maria partiamo dalla scelta di fare uscire questo brano adesso e dalla sua storia.

Lo ho scritto l'estate scorsa in Puglia; ero in vacanza con le amiche e loro erano arrabbiate per le situazioni sentimentali che stavano vivendo. Il focus della vacanza è stato parlare di amori non risolti e di infedeltà. Una sera, verso la fine delle ferie, ho ascoltato un brano anni Settanta: mi sono piaciuti il beat e il mood e mi sono detta che dovevo scriverci una canzone. Ho subito scritto a Gaetano Scognamiglio, il mio produttore, parlandogli del titolo come un mantra e ribandendo che il tema sarebbe stato trattare in maniera leggere gli affaire sentimentali.

Miliardi, il film, è del 1991, ha superato i trent’anni: in cosa è ancora attuale? Cosa ti ha affascinato di quel film al punto da prenderlo come ispirazione per il singolo?

Lo ho visto recentemente. Mi è piaciuta l’estetica delle immagini, i personaggi, il linguaggio, la drammaticità stessa dei personaggi. Non succedono grandi cose ma mi piace il ritmo e il visual è in linea col mio progetto.

Negli anni Sessanta Ennio Flaiano disse che ogni storia d’amore è sempre fatta da almeno tre persone e uno momentaneamente assente…ti fa sorridere o ti intristisce?

Non amo tanto la storia della mia canzone. Ma ognuno la può interpretare a suo modo. La persona di troppo non deve necessariamente essere un amante ma può anche essere la suocera.

Possiamo considerare "Io Lei e Tu" la versione 2.0 di "Pensiero Stupendo" di Patty Pravo?

E’ un grande complimento. Nella mia canzone il tono è più melanconico e meno erotico. Il mio messaggio è meno invadente. Il mio è più un flirt o summer crush o una storia di famiglia italiana. Ha più i risvolti da commedia.

“Se non è adesso quando”…la vita è un costante carpe diem?

Più passa il tempo più capisco che non la controlli, le cose accadono. Devi sapere cogliere il destino e viverlo da subito al massimo.

La tenerezza di Sophie Marceau ne "Il Tempo delle Mele" è il ritratto di un’altra epoca oppure quello sguardo non ha stagioni, va solo cercato e accolto?

La ammiro, è una icona di stile. Sì lo sguardo conta ma anche l’attitudine va considerata. Lei abbina la mia visione artistica che comprende musica, estetica e moda.

In "Psicomagia" ti affidi alle carte e agli astri: nella vita ti affidi a loro per capire se andare o meno a quell’appuntamento?

Astrologia e tarocchi mi affascinano ma verso di loro ho un approccio leggero e curioso. Una volta un astrologo ha guardato il cielo quando sono nata e mi è piaciuto perché quello che è nato è stato soprattutto una conversazione, un incoraggiamento e consigli della vita. Ho anche app che consulto…come fossero uno psicologo. Mi informo: ad esempio ora c’è luna piena e non dormo perché l'energia è più attiva.

"Si può fare sempre meglio nella vita": mi dici una cosa che avresti potuto fare meglio?

Per fare meglio intendo non incagliarci su quello che non abbiamo fatto perché il tempo scappa. Dobbiamo essere concentrati più sull'hic et nunc.

Raccontami l’idroscalo d’autunno: cosa ha da farti venire la voglia di starci tutto il giorno?

Nel periodo del lockdown chiudeva tutto, c'era il coprifuoco e io pensavo che poteva tornare a essere un luogo di incontro, di primi appuntamenti. Non vivevo a Milano da piccola, ma le mie amiche milanesi mi hanno raccontato che al liceo era il posto dei primi appuntamenti, tra la sede della Mondadori e gli aerei che decollavano e atterravano.

Da fashion designer ti chiedo quale sarà la tendenza dell’estate 2023?

Non guardo i trend ma la mia percezione è che avremo donne scintillanti, sfoggeranno gioielli, smeraldi e diamanti.

Che accadrà nella tua vita artistica nelle prossime settimane? Uscirà un altro singolo prima dell’estate?

Un altro brano dovrebbe uscire e poi ne arriveranno altri che sono già pronti. E poi sto lavorando a un tour italiano.