A Piazza Armerina per la prima volta il BaRock Festival

Il BaRock Festival nasce dall’idea di far dialogare due mondi apparentemente distanti come il Barocco e il Rock. L’arte barocca attraverso la sua esuberanza si è allontana dai modelli classici rinnovando le necessità costruttive dell’epoca, così come la musica rock ha rotto gli schemi tradizionali in nome del cambiamento. Per l’occasione sono state realizzate delle installazioni luminose “Luci d’Artista" progettate da giovani provenienti dalle Accademie di Belle Arti italiane e Centri di Alta formazione artistica che con le loro opere accenderanno i riflettori e metteranno in moto un processo di rigenerazione ambientale ed urban creando occasioni di interconnessione tra patrimoni artistici del passato ed espressioni della contemporaneità. Il Festival si pone come obiettivo centrale quello di avvicinare le nuove generazioni attraverso un processo di riappropriazione sociale e identitaria.

La programmazione

La programmazione si articolerà in modo dinamico con la presenza di artisti di livello nazionale. Venerdì 28 aprile si esibiranno Marco J and The Jaywolkers in Piazza Garibaldi ore 18.30 e il Coro lirico Siciliano in “Rockquiem- based on W. A. Mozart in Piazza Cattedrale ore 20:30 con Morgan come special guest con il suo concerto Live “Piano e Voce”. Sabato 29 Aprile in Piazza Garibaldi alle ore 18:30 si esibirà la Sciarra’s band, alle ore 20:30 in Piazza Falcone e Borsellino Le Vibrazioni festeggeranno i loro 20 anni di carriera, infine alle ore 23:30 in Piazza Boris Giuliano si esibirà il Collettivo la Scoteca. Domenica 30 Aprile in Piazza Falcone e Borsellino a partire dalle ore 18 sarà la giornata dedicata ai freestyler e cantanti emergenti, tra cui Night Skinny, Drefgold e Grelmos.