Nameless Festival 2023, il meglio dell'elettronica: il programma

Dopo aver annunciato, negli ultimi mesi, alcuni grandi nomi del panorama musicale internazionale, tra cui gli headliners Hardwell, Paul Kalkbrenner, Salmo e Skrillex, Nameless svela finalmente la line up completa dell’edizione 2023, che si terrà dal 2 al 4 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC).



Venerdi 2 giugno

Astrality, Capozzi, Claudym, Dj Hype, Ensi & Nerone, Giorgia Angiuli, Goldie, Hedex, Icy Subzero, Jengi, Joshwa, Kid Yugi, La Sad, Malaa, Matroda, Miles,Ofenbach, Olly, Paul Kalkbrenner, Rosa Chemical, Rose Villain, Sonny Fodera, Tokischa, Will Sparks, Andrea Lai, Gyrofield, Mother Inc, The Caracal Project, The Upbeats e Trust In Jungle.

Sabato 3 giugno

Albertino, Arrdee, Automhate, Byor, Catz'n'dog, Chris Lake, Clara, Dance System, Diss Gacha, Edmmaro, Ernia, Gravedgr, Horse Meat Disco, Kayzo, Kaze, Luca Agnelli, Mara Sattei, Marauda, Merk & Kremont, Mora, Neima Ezza, Rovere, Salmo, Sillyelly, Skrillex, Tredici Pietro & Lil Busso, Uniiqu3, Vieze Asbak, Amedeo Picone, Lrnz, Mattei & Omich e Shorty.

Domenica 4 giugno

070 Shake, Anna, Beatrice Quinta, Benny Benassi, Biscits, Dom Dolla, Galeffi, Geolier, Gladde Paling, Gordo, Greg Willen, Hardwell, Hu, Hugel, Il Pagante, Lost Frequencies, Maddix, Mau P, Mida, M¥SS KETA, NCT, Nitro, Oliver Heldens, Sam Divine, Slings, Tita Lau, Villabanks, Toy Tonics, Athlete Wippet, Gee Lane, Jaxx Tms, Kapote e Sam Ruffillo.



Nameless Festival, tra gli eventi di musica elettronica e non solo più conosciuti e apprezzati a livello internazionale, è pronto a festeggiare i primi dieci anni della sua storia accogliendo un pubblico proveniente da tutto il mondo con novità, atmosfere, realtà e momenti unici, ancora in parte da svelare. L’edizione 2023 si prepara quindi a sbaragliare anche i record dello scorso anno, in cui si sono alternati 110 artisti e in cui sono state registrate 100.000 presenze nell’arco di quattro giorni, molte delle quali provenienti da U.S.A., Germania, Spagna, Svizzera, Austria, Canada, Slovacchia, Lussemburgo, Polonia, Gran Bretagna, Francia, Norvegia e Olanda. Dal 2022 l'evento si è trasferito in una vastissima area di 400.000 mq situata tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata, hanno permesso di ampliare ancora di più spazi e servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso. Il Festival, che ha da sempre legato la sua immagine alla naturale bellezza dell’area che lo ha ospitato, continuerà a dare un forte impulso al tema della sostenibilità ambientale per rendere la manifestazione completamente a impatto zero per il territorio.