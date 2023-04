Come co-fondatore dell'etichetta discografica Sire, ha coltivato per mezzo secolo talenti dal punk al new wave, tra cui anche Lou Reed, Depeche Mode, Ice-T e i Pretenders. Ha ingaggiato Madonna nel 1982, mentre si trovava in un letto d’ospedale. Si è spento a 80 anni a Los Angeles, dopo una lunga battaglia contro il cancro

Chi era Seymour Stein

Seymour Stein, come co-fondatore dell'etichetta discografica Sire, ha coltivato per mezzo secolo talenti dal punk al new wave, tra cui anche Lou Reed, Depeche Mode, Ice-T e i Pretenders. Negli anni Ottanta è stato soprannominato il “re del pop” e ha continuato a viaggiare per il mondo in cerca di nuova musica, fino a quando la malattia non lo ha costretto a fermarsi.

L'impresario che ha scoperto Madonna

Il suo maggior successo commerciale è stata Madonna: la pop star è stata ingaggiata dopo che Stein, mentre nel 1982 era in ospedale e si stava riprendendo da una operazione a cuore aperto, ha sentito una versione dimostrativa di Everybody. L'impresario ha subito convocato la giovane cantante al suo capezzale. "Era vestita da punk come se andasse a un locale e sembrava assurdamente fuori posto nel reparto con i malati", ha scritto poi Stein nel suo memoir del 2018, Siren Song: My Life in Music. Ha anche raccontato che Madonna ha tagliato corto con i convenevoli, andando dritta al sodo: "Dammi i soldi". È stato un sodalizio fruttuoso per tutti: pagata da Sire inizialmente 45mila dollari per tre singoli, la popstar è andata avanti a vendere oltre 64 milioni di album solo negli Stati Uniti, prima di mettersi in proprio nel 1992. Più tardi Stein ha ingaggiato nomi alternativi, tra cui Regina Spektor e il duo indie pop canadese Tegan and Sara. Nel 1998 la band rock scozzese Belle and Sebastian ha scritto una canzone intitolata Seymour Stein, sulla loro decisione di non lavorare con l'impresario. Nel 2005 è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame.