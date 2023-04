Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



L’ADDIO - E' la canzone portata dai Coma_Cose all'ultimo Festival di Sanremo. Parla della forza di dire addio al proprio partner, il coraggio di lasciarsi nonostante l’amore che ancora si prova. Il brano è emozionante e ci fa rivivere le crisi che hanno vissuto purtroppo moltissimi innamorati durante il lockdown. Per fortuna la crisi di Fausto e California è rientrata e presto si sposeranno.



FAI RUMORE - Questa canzone di Diodato ha vinto Sanremo pochi giorni prima del blocco dovuto al Covid. È una dedica profonda e meravigliosa a tutte quelle coppie che attraverso il loro amore, convivendo, fanno sentire il proprio affetto all’altra persona. Il brano, è pieno di metafore e paragoni, come il silenzio che è definito un momento terribile tra la coppia: l’assenza di dialogo è vista come un qualcosa di “innaturale”.



O FORSE SEI TU - Il brano arriva secondo aSanremo 2022. Elisa dopo vent’anni dalla sua vittoria, porta sul palco dell’Ariston un brano che parla di due amanti, lontani, che ancora non si conoscono ma che sperano di incontrarsi presto affinché si completino l’un l’altro. La canzone parla della nascita di un amore, sincero e genuino.



16 MARZO - Il brano di Achille Lauro parla della fine di una relazione amorosa e del dolore che ne deriva. La canzone esce durante il primo lockdown e il testo ci fa riflettere su come questi momenti e queste situazioni specifiche siano difficili da superare. Achille Lauro, ci porta all’interno di questo brano con un racconto personale e intimo.



AMARE - La canzone, interpretata da La Rappresentante di Lista, partecipa a Sanremo nel 2021, riscuotendo un grandissimo successo e facendo diventare la coppia di artisti molto conosciuta. Il brano parla della voglia di rinascere, reagire e vivere insieme al proprio partner una storia d’amore forte. Il testo inoltre, ci parla anche dell’amore visto come un qualcosa che ci aiuta a rinascere.



UN MILIONE DI COSE DA DIRTI - Ermal Meta, in questo testo, canta di come ci siano molte cose che si vorrebbero dire alla persona amata, ma certe volte, le parole non bastano oppure non si trovano. Il brano intimo, personale e ci fa capire come a volte la comunicazione verbale è superficiale rispetto al linguaggio dell’amore, che si può esprimere in tantissimi modi.



ACCETTO MIRACOLI - Il brano parla di come Tiziano Ferro riconosca la bellezza della vita, nonostante i momenti difficili e questo, e si può ricollegare a come tante coppie che nella crisi risolvono i loro problemi guardando al futuro e ripercorrono il passato ricordando solo gli attimi felici vissuti assieme.



VERTIGINI - Questo bellissimo brano parla dell’emozione e delle vertigini che si provano quando ci si innamora. Elodie parla di come l’amore possa farci perdere il senno e provare sensazioni di incertezza, che si risolvono solamente stando con il partner. Elodie trasmette le sue emozioni tramite un brano moderno, con musicalità nuove e nel suo stile, facendoci capire cos’è per l’artista questo sentimento.



CRAZY IN LOVE - Il brano è strettamente collegato alla canzone di Elodie: difatti i due artisti dopo essersi lasciati rilasciano questi due singoli che parlano dello stesso tema ma con visioni differenti. Marracash infatti, ci racconta di come è nato l’amore per Elodie e di come questo non finirà mai poiché è stato un sentimento forte e passionale.



LA MIA CURA- Il mio singolo parla di una storia d’amore appena nata, di un sentimento forte e reale nei confronti dell’altra persona. Il partner è definito come una “cura” per l’altro poiché attraverso il suo amore ha fatto scoprire emozioni nuove e ha fatto superare un momento difficile e buio.