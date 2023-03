approfondimento Giovanni Toscano ci porta in un mondo di incontri in Stasera: il video

L'album Arrogantissimo è la perfetta sintesi della vita e dell’anima del cantautore che ha voluto svelarsi in toto in un lavoro pieno di testi autobiografici e ricchi di significato.

Attore, scrittore e cantante. Nonostante la giovanissima età, Giovanni Toscano vanta una carriera più che avviata che lo ha reso una delle stelle in maggior ascesa del panorama italiano. Dalla pubblicazione del romanzo Il guinzaglio al film Notti magiche di Paolo Virzì arrivando al grande amore per la musica, Giovanni Toscano ha raccontato la nascita di Arrogantissimo frutto di tanta fatica e giornate spese a mettere nero su bianco fatti di vita vissuta.

Cosa rappresenta la scrittura per te?

Per me la scrittura è come un diario in cui annoto le cose belle e quelle brutte. Nelle mie canzoni racconto i miei pensieri e le mie storie, come in A volte, una serenata al contrario per una ragazza di cui sono stato innamorato

La quarta traccia dell’album è Amore mio

Il brano Amore mio parla di un amore che non è mai esistito, un amore che è sempre stato solo nella mia testa, ma forse per questo ancora più bello

Dalla Toscana ti sei trasferito a Roma

Roma mi ha accolto a braccia aperte e in me è cresciuta sempre più forte la voglia di far vivere questi brani non tenendoli più come un diario. Nell’album troviamo Congolè, scritta durante il pomeriggio di un Primo maggio al Parco della Caffarella con i miei amici