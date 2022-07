Giovanni Toscano ci porta in un mondo di incontri in Stasera: il video

Il brano sottolinea che la solitudine non deve fare paura e i pensieri non hanno più senso di rimbombare nella testa IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ESCLUSIVO DELL'ARTISTA

Sono Giovanni Toscano, 26 anni, pisano. Mercoledì 6 luglio è uscito il mio primo pezzo, che si intitola “Stasera” e parla della difficoltà di trovare un equilibrio e della diffusa tendenza che abbiamo a riempirci la vita di palliativi. Ma parla anche di quei momenti di pienezza nell’incontro con l’altro, amicizia o amore che sia. Le influenze sudamericane emergono nella ritmica della canzone, che spero possa trasportare in un luogo onirico d’altri tempi e altri spazi. Un brano in cui la solitudine non deve fare paura e i pensieri non hanno più senso di rimbombare nella testa. Una riflessione

su quanto l’uomo abbia bisogno di riempirsi di attività per non sentirsi solo, di come ci sia sempre bisogno di qualcosa da fare, di persone da incontrare.



L’ho scritto durante i tre anni di Accademia a Firenze, in un periodo di transizione, ed è un vero e proprio sfogo in cui, lontano dalla mia città, penso a tutte quelle volte che mi ha lasciato senza stimoli, ma con cui, alla fine, mi sono sempre riconciliato. La mia formazione è da attore, lavoro che adoro e che si affianca alla musica. La mia idea è

che oggi più che mai chi si approccia al mondo dell’arte debba spaziare, tanto per motivi pratici di sopravvivenza quanto perché viviamo in un mondo sempre più interdisciplinare. Quello che per me conta sono le storie e ogni storia ha un suo modo di essere raccontato, che sia musica, cinema, scrittura o di notte tra amici. L’amicizia come l’amore è uno degli argomenti che prediligo. Più che nel brano è presente nel videoclip, che racconta, attraverso le immagini sporche di una vecchia videocamera Vhs di mia madre, un week end passato in amicizia tra città e campagna. Direi un fedele reportage di un qualsiasi week end estivo a Pisa. I volti che vedete sono quelli delle mie sorelle assieme ad amici e conoscenti. Potrei dire che il bianco e nero sia stata una scelta ma non è così, la videocamera era troppo vecchia e i colori troppo sgranati. Al momento sono impegnato in un mini-tour di apertura ai concerti di Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri: sarà il mio emozionatissimo debutto sul palco. Poi, in autunno, ci lasceremo sorprendere…