È Estasi (Sony Music Italy/Columbia Records) il nuovo singolo di Gaia, in uscita il 24 marzo, che arriva dopo Alma, il secondo album di inediti della cantautrice italo brasiliana, progetto che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi, e dopo il successo dei singoli Chega, doppio disco di platino, Coco Chanel, Cuore amaro e Boca feat. Sean Paul, primo singolo internazionale di Gaia, certificati disco d’oro. Il brano sarà disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali e in radio.



Estasi, prodotto da Itaca (società fondata dal duo multiplatino Merk & Kremont) e da Benjamin Ventura, è un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità, godendosi ogni singolo attimo: “mentre tutto corre io rallento”. Un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità di Gaia, trasportandoci così nella profonda sperimentazione che contraddistingue il mondo artistico della cantautrice. Estasi abbraccia chi ascolta in una dimensione di leggerezza attraverso una melodia che resta impressa nella mente fin dal primo ascolto, e dispone di tutte le carte in regola per rientrare nelle prossime hit, lasciando così che la voce inconfondibile di Gaia ci possa accompagnare verso la prossima estate.



Dopo i primi live outdoor in cui GaiaA ha incantato il suo pubblico portando in tutta Italia durante l’estate 2021 la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane con il Finalmente in Tour, l’artista tornerà sul palco proprio questo mese, a marzo, con Gaia - Alma Tour, il suo primo tour indoor nei club, prodotto da Vivo Concerti, pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue peculiarità musicali.





CALENDARIO DATE

Martedì 21 marzo 2023 | POZZUOLI (NA) @ Duel Beat

Giovedì 23 marzo 2023 | FIRENZE @Viper Theatre

Lunedì 27 marzo 2023 | TORINO @Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 29 marzo 2023 | MILANO @Santeria Toscana 31 - SOLD OUT

Mercoledì 05 aprile 2023 | ROMA @Monk