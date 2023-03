La scaletta del concerto dei Måneskin a Napoli

Ennesimo sold-out per il concerto: a Napoli è tutto esaurito per l’arrivo della band più amata dai giovanissimi

Prosegue con successo il tour italiano dei Måneskin, che finalmente ha dedicato una serie di concerti anche ai fan del loro Paese. Dopo i sold-out all’estero, in Europa e in America, ecco che il gruppo romano ha inserito alcune date in Italia all’interno del Loud Kids tour. Inutile dire che non c’è disponibilità di posti già da mesi per nessuna delle tappe, com’era facilmente prevedibile. Ma chi non è riuscito ad acquistare per tempo un biglietto per questo tour può sempre rifarsi con quello negli stadi della prossima estate. I posti rimasti non sono tanti ma si può ancora trovare qualcosa se si vuole assistere a un loro concerto.

Questa sera, lunedì 27 marzo, il gruppo si esibirà a Napoli e, com’era prevedibile e noto, anche per questo concerto i biglietti sono andati sold-out in pochi giorni da quando sono stati resi disponibili. Napoli è una piazza calda per tutti e questa è la prima volta che i Måneskin suonano nella città partenopea, all’interno del Palapartenope, uno dei palazzetti più importanti del nostro Paese.