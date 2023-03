Neima Ezza affronta i pensieri della quotidianità col singolo Avanti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo il successo di Giù, il suo Ep che continua a conquistare streaming e traguardi, tra cui la certificazione Oro, e un tour che lo ha visto protagonista sui palchi dei più famosi club italiani con molte date sold out, Neima Ezza annuncia il nuovo singolo Avanti (Epic Records/Sony Music Italy).



Tra gli artisti più autentici e credibili della scena urban italiana, Neima Ezza torna con un brano introspettivo e ricco di emotività, attraversato da una forte vena malinconica, prodotto dai 2nd Roof con cui collabora di nuovo dopo il singolo “Perdonami”. Con un linguaggio diretto e sincero, in Avanti l’artista racconta senza filtri le difficoltà e i pensieri inquieti che lo accompagnano nella sua quotidianità, toccando in maniera genuina e sensibile temi come la salute mentale, la depressione e l’insonnia. Il rapper vorrebbe riuscire ad andare oltre lasciandosi alle spalle il passato, ma non ci riesce – è ancora presto, non adesso.