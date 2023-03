Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Mi ricordo di te è una canzone che parla di un amore lontanissimo nel tempo, il mio primo amore. La protagonista è una giovane ragazza amata che volò via nei mille percorsi della vita. Luoghi, volti, profumi a metà strada fra i ricordi reali e le infinite rielaborazioni della mente a volte ricompaiono e lo fanno quando il tempo è solo per me. Sono ancora qui a pensare a quella storia, a quel primo amore che sembrava destinato a durare per sempre. Mi chiedo quanto valga il futuro e come sarebbe stata la vita se quella storia non fosse finita così presto. La canzone mi porta a riflettere sulla natura del tempo e sull'importanza di cogliere il presente, perché il futuro è sempre incerto e non sappiamo cosa ci riserva.



Il video di Mi ricordo di te è girato in bianco e nero, richiama atmosfere rarefatte in

un'ambientazione volutamente spoglia. Il bianco e nero fanno emergere la malinconia

della canzone e la tristezza dei ricordi. L’ambientazione raffigura uno studio di registrazione di Milano spoglio di ogni elemento superfluo, è proprio questa mancanza scenografica a mettere in risalto un sentimento di solitudine e desolazione, che cerca di ricostruire i frammenti del passato. Lo stesso studio utilizzato per la registrazione dell’omonimo album Mi ricordo di te.



La canzone parla di un sentimento universale, quello del primo amore, un ricordo che

accomuna molte persone. La sua melodia e il testo commovente mi fanno rivivere le

emozioni di quel tempo, quando tutto sembrava possibile e il futuro era ancora da scrivere. Il mio intento è quello di cantare un amore lontano nel tempo con tutto il sorriso possibile. La melodia del brano è tracciata dalle tastiere e dalla chitarra, che aiutano la mia voce a narrare la storia. In questo brano esprimo la nostalgia per un passato ormai lontano, ma vorrei farlo con una grande sensibilità e un tocco di leggerezza. Ho sempre cercato, con la mia voce, di trasmettere la bellezza e la malinconia di un ricordo che rimane vivo nonostante il trascorrere del tempo.

Con questo brano voglio celebrare l'amore e la sua capacità di persistere anche nei ricordi più remoti. La sua melodia e il testo malinconico sono un invito a riflettere sulla natura del tempo e sulla bellezza della nostalgia, un sentimento che può essere doloroso ma anche capace di donare serenità e conforto.



In definitiva Mi ricordo di te è una canzone che mi fa riflettere sul passato e sulle scelte che ho fatto. Mi fa capire che la vita è fatta di momenti che non tornano più e che è importante cogliere le opportunità che ci vengono offerte. Il brano anticipa l’uscita del mio primo album previsto per il prossimo 12 aprile. Il disco contiene undici tracce e sarà pubblicato dalla mia etichetta discografica Terzo Millennio Records.

Il video è stato realizzato in collaborazione con il collettivo femminile di videomaker Le Trote. Grazie a Pino Laudadio per World Music Studio, Francesco Caprini e Franco Sainini per Agenzia Divinazione e Terzo Millennio Records.